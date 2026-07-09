Planes para este fin de semana en la Región: The Burger Week en Los Alcázares, Carnaval de verano en Los Narejos y mucho más

Llega el verano y se disparan los planes disponibles en el litoral murciano. Y también en el interior. Se viene un fin de semana plagado de actividades para todos los públicos. Para pequeños, mayores, para quien quiera desconectar del trabajo o para quien quiera sacar el máximo de provecho a sus vacaciones.

Carnaval de verano en Los Narejos

Si pensabas que el carnaval era exclusivo de la época de invierno, estabas equivocado. Y lo puedes comprobar este domingo, a partir de las 21 horas, en Los Narejos. Diversas comparsas desfilarán por sus calles, desde la Avenida Marqués de Rozalejo, pasando por la Avenida de la Constitución y finalizando en los nuevos jardines situados detrás del Centro de Seguridad.

Posteriormente, a partir de las 22.30 horas, un DJ será el gran protagonista de la fiesta programada en el Nuevo Parque, para que la noche carnavalera del año se alargue hasta la madrugada.

Cartel del carnaval de verano en Los Narejos 2026 / L. O.

Visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en El Valle

Solo hay dos oportunidades para disfrutar durante este verano de una visita guiada al Centro de Recuperación Fauna Silvestre en El Valle, ubicado en el Parque Regional de Carrascoy y El Valle. Se trata de una oportunidad perfecta de conocer uno de los principales pulmones de la Región de Murcia. El entorno y el ambiente son perfectos para disfrutar de un día en familia aprendiendo sobre la dioversidad de la zona. La visita dura en torno a hora y media. La inscripción lleva abierta desde el 7 de julio.

Carrascoy y El Valle / CARM

Mercados marineros

Lo Pagán y Los Alcázares se preparan para recibir al mercado marinero durante este fin de semana. En ambos estará disponible desde el viernes hasta el domingo

Lo Pagán: Gastronomía, artesanía, actuaciones en directo y diversas actividades serán las protagonistas. Desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche. Su ubicación será el Parque Mar Reyes de España

Los Alcázares: Gastronomía y artesanía se unen, junto a actividades temáticas, para ofrecer un punto de encuentro donde pasar el rato tras salir de la playa. Estará disponible por las tardes y por las noches. Su ubicación será en el Paseo de la Concha.

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The Burger Week

Del 9 al 19 de julio, llega a Los Alcázares The Burger Week, un evento gastronómico que reunirá 12 food trucks en los nuevos jardines situados detrás del Centro Integral de Seguridad (Av. Mariano Ballester), con propuestas para todos los gustos.