Estas son las fiestas patronales de julio en la Región de Murcia

La Región de Murcia encara el mes de julio con una amplia programación de eventos culturales y de ocio que combina tradición popular, devoción, actos religiosos y actividades vecinales repartidas por municipios, barrios y pedanías. Tras los primeros días del mes, la agenda continúa con algunos de los momentos más esperados del calendario estival: las fiestas de la Virgen del Carmen, las celebraciones en honor a Santiago Apóstol, los encierros por vereda de Moratalla y otras citas que mantienen viva la actividad festiva durante buena parte del mes.

Uno de los grandes ejes de julio es la festividad de la Virgen del Carmen, especialmente presente en barrios, pedanías y localidades costeras. En Murcia capital, el Barrio del Carmen celebra sus fiestas hasta el 16 de julio, con una programación que reúne actividades vecinales, actuaciones musicales, folclore, propuestas familiares y actos religiosos. También en el municipio de Murcia, Santo Ángel vive sus fiestas patronales hasta el día 16, vinculadas igualmente al calendario del Carmen.

La celebración carmelitana tendrá además una fuerte presencia en otros puntos de la Región. Alguazas celebra del 10 al 19 de julio las fiestas del Barrio del Carmen, con actividades populares, música, torneos, charamita, carrozas y fiesta de la espuma. En San Pedro del Pinatar y Lo Pagán, las fiestas de la Virgen del Carmen se desarrollarán del 13 al 19 de julio, con el día 16 como jornada central y la tradicional procesión marítima por el Mar Menor como uno de los actos más destacados.

Ese mismo día, la Virgen del Carmen volverá a reunir a vecinos y visitantes en distintos puntos de la Región, con celebraciones en La Providencia, en Archena; Cañada de la Leña, en Abanilla; y La Manga del Mar Menor, donde la tradicional procesión marítima volverá a ser uno de los momentos más esperados de la jornada.

Julio será también el mes de Santiago Apóstol en distintos municipios. Totana mantiene hasta el 26 de julio sus fiestas en honor a Santiago, con programación durante buena parte del mes. Lorquí celebrará sus fiestas del 10 al 25 de julio, mientras que Hoya del Campo, en Abarán, hará lo propio del 11 al 26 de julio con pregón, presentación de reinas y damas, actos populares y actividades festivas.

También Santiago de la Ribera, en San Javier, celebrará sus fiestas patronales desde el 11 de julio hasta el 1 de agosto, prolongando la agenda festiva hasta el inicio del mes siguiente. En Ricote, el Barrio de Santiago concentrará su celebración el 25 de julio, una fecha señalada dentro de las fiestas locales del municipio.

Entre las citas más singulares destaca Moratalla, que celebrará del 11 al 17 de julio sus Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo del Rayo, declaradas de Interés Turístico Regional. Los tradicionales encierros por vereda volverán a ser uno de los principales atractivos de una programación que cada verano reúne a vecinos y visitantes.

La programación patronal de julio se completa con otras celebraciones locales, como las fiestas de San Abdón y San Senén en Calasparra, del 25 al 31 de julio. Con estas incorporaciones, el calendario queda centrado en fiestas patronales y celebraciones tradicionales, dejando fuera por ahora los festivales culturales y musicales.