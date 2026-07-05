Dónde ver el España - Portugal en Murcia: pantallas gigantes, bares...

El gran partido de la Selección Española frente a Austria ha disparado la ilusión de la afición de cara a las siguientes eliminatorias de la Copa del Mundo. En octavos de final espera Portugal, otra de los potentes candidatas al título, con el más que conocido Cristiano Ronaldo a la cabeza.

El partido está programado el próximo lunes 6 de julio a las 21.00 horas de la noche y tanto buena parte de los centros comerciales como establecimientos de restauración y hostelería ofrecerán el partido a sus clientes. Aquí te ofrecemos una lista de sitios donde disfrutar del encuentro (la elevada demanda hace que en gran parte de estos sitios se requiere de reserva para asegurar encontrar hueco).

Centros Comerciales y de Ocio

Zig Zag: El mítico lugar de reunión para disfrutar en comunidad de los partidos de 'La Roja'. Desde cualquiera de los establecimientos que forman este centro de ocio se puede observar la gran pantalla que se proyecta en la plaza central.

CC Thader: Al igual que en el Zig Zag, esta pantalla se puede observar desde los bares cercanos.

Bares y otros establecimientos

Miaja: Ubicado en Santa Eulalia, en la Plaza de Europa, este bar es conocido por ofrecer a sus clientes la oportunidad de ver los partidos de fútbol, no solo de la Selección Española, Real Madrid y Barcelona, sino incluso de los del Real Murcia.

La Porchá: Este bar escondido de Santa Eulalia, junto a la Plaza Balsas, cuenta con una pequeña terraza que alberga un proyector. Televisan todos los partidos del Mundial.

Myrtia: Seguimos sin salir de Santa Eulalia. Esta vez nos mudamos a la Calle Santa Quiteria. Este local, de dos plantas, es de los más cómodos para no perderte ni un detalle del partido. Cuenta con numerosas pantallas, haciendo buena la experiencia te sientes en la mesa que te sientes.

Odiseo Sports Bar: Nos salimos del centro de la ciudad para visitar las afueras. En uno de los edificios más icónicos del término municipal, como es Odiseo, encontramos el Odiseo Sports Bar. Cuenta con carta para comer y cenar y una enorme pantallac curva con la que te sentirás dentro del propio estadio.

La Orden Sisha: En Centrofama, este lugar dedicado principalmente a los amantes de las shishas, también ofrece la posibilidad de ver el partido en un espacio moderno, acogedor y lleno de estilo. Se sitúa en la Calle Dr. Jose Tapia Sanz.

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Tira la Caña: Para los que vivan en las pedanías norteñas del término municipal de Murcia y prefieran no desplazarse hasta el centro, tenemos el Tira la Caña, en Guadalupe. Una extensa carta te acompañará durante los 90 minutos. Perfecto para mezclar gastronomía y fútbol.