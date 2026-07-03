Estas son las más de 120 actividades de divulgación científica gratuitas en el Mar Menor durante el mes de julio

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la Universidad de Murcia (UMU) pone en marcha la tercera edición del proyecto Mar Menor Road Trip, una propuesta de divulgación científica gratuita dirigida a todos los públicos que promueve la concienciación sobre la degradación del Mar Menor y temáticas propias del verano como la importancia del uso de la protección solar o de gafas de sol. Este año, la ruta se realizará del 6 al 17 de julio y contará con cerca de 120 actividades científicas y divulgativas, diseñadas por personal investigador de la UMU.

Mar Menor Road Trip III recorrerá las playas de San Pedro del Pinatar el 6 de julio y 7 de julio, el 8 de julio pasará por Las Palmeras, en Los Alcázares; el 9 y 10 de julio parará en la playa de Barnuevo, en Santiago de la Ribera; 13 de julio en Los Narejos, 14 de julio en la playa de Marchamalo de La Manga del Mar Menor, 15 de julio en la playa de Levante de Cabo de Palos, 16 de julio en Islas Menores y 17 de julio cerrará su road trip en Playa Honda. El horario general de las actividades será de 11:00 a 13:30 horas, salvo los días 10 y 13 de julio, que se celebrarán de 19:30 a 22 horas. Algunas cuentan con horarios específicos y requieren inscripción previa a través de eventos.um.es .

La programación incluye, entre otros, talleres centrados en el papel de las microalgas en la depuración del agua, el análisis de la toxicología marina o experimentos físico-químicos en directo prestando especial atención al estudio de compuestos plásticos y polímeros para fomentar el reciclaje y la sostenibilidad.

Las energías renovables también tendrán un papel fundamental. Las personas participantes descubrirán el potencial del hidrógeno como fuente de energía limpia. Asimismo, el proyecto incluye un espacio para la salud y la prevención con talleres de fotoprotección solar, primeros auxilios en la playa , rescate en el mar , radiación solar y la luz ultravioleta.

La aventura también está garantizada para aquellos asistentes más valientes con actividades náuticas como kayak y paseo en vela ligera. Además, quienes prefieran una experiencia directa y explorar el territorio a pie tendrán la opción de sumarse a una visita guiada por San Javier , en la que descubrirán la ciencia que esconde su costa o a una experiencia inmersiva para conectar con el Mar Menor a través de los sentidos. Los amantes de la astronomía disfrutarán una noche astronómica para observar las estrellas o constelaciones al aire libre y a pie de playa o aprender sobre la próxima tríada de eclipses solares que tendrá lugar en la Región mediante demostraciones en directo con telescopios y gafas solares.

La literatura, el patrimonio cultural y el arte estarán presentes en esta edición. Destacan el escape room teatralizado inspirado en la novela La Regenta , actividades en torno al poemario marino de la escritora murciana Carmen Conde y la prueba ¿Cuánto sabes sobre cómo hablamos los murcianos?, dedicada a poner en valor el habla murciana.

Además, los participantes podrán explorar su lado más creativo, realizando su propia bolsa de tela inspirada en el Mar Menor, esculturas y llaveros con materiales reciclados, transformar una camiseta vieja en una obra textil única e, incluso, tendrán la ocasión de participar en un mural artístico y ambiental colectivo.

Para concluir el programa, el 17 de julio el arroz caldero será el protagonista. Desde una perspectiva saludable que conecta con la gastronomía local, el público participará en una experiencia de microcharlas divulgativas y dinámicas sensoriales que terminarán con la degustación de uno de los platos más emblemáticos del litoral murciano.

Para obtener más información sobre las fechas, localizaciones y actividades específicas consulta la web de Mar Menor Road Trip III .

Mar Menor Road Trip es un proyecto de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.