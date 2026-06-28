Benito González Sax: "La música se hace para el público, y verlo disfrutar es lo que más me llena"

El piano de casa era un simple mueble para él hasta que, a los 10 años, convenció a sus padres para que le apuntasen a la Escuela de Música. Su idea era, precisamente, aprender a tocar el piano, pero el destino o la casualidad hicieron que acabara con un saxofón entre sus manos. No se imaginaba entonces que se convertiría en «el amor de mi vida».

Benito González (Sax) se ha hecho un nombre en el ‘mundillo’ de la animación de eventos en los últimos años. «Hace 4 años que decidí dar el paso de dedicarme en exclusiva a la música en eventos. Pero el camino ha sido gradual, vivir de la música no puede darse de otra manera. Yo empecé con un grupo de amigos en el instituto, con una banda que no daba conciertos y que solo quedaba para tocar un rato. En 2022 comenzamos a dar conciertos que fueron incrementándose año tras año, hasta que decidí ‘independizarme’, afirma el también graduado en Ciencias del Deporte.

Y entre todos los eventos, Benito González Sax (benitogonzalezsax.com) se ha especializado en bodas, «porque es con lo que más disfruto». Un evento que representa la felicidad absoluta, ese sello del amor con la persona más importante de tu vida. «Y por parte del músico también compartimos ese compromiso a nivel de preparación y responsabilidad. Yo a las bodas llevo mis dos saxofones, y siempre tengo un plan B, C y D por lo que pueda pasar», añade Benito.

Como saxofonista, ha demostrado que puede ofrecer desde un cóctel relajado y elegante hasta una barra libre desenfrenada. «Incluso para la ceremonia en una boda, aunque no sea lo más habitual, pero queda muy bien y cada vez es más demandado».

Ha demostrado que puede ofrecer desde un cóctel relajado y elegante hasta una barra libre desenfrenada

Venir de un grupo de música le enseñó que la animación es una parte indispensable de las actuaciones musicales, y eso es algo que Benito González Sax se encarga de trasladar cuando toca el saxofón, sobre todo en celebraciones, claro.

Su más que flexible y amplio repertorio es el principal ‘culpable’ de hacerle conectar con un público al que «ver disfrutar es lo que más me llena, porque creo que la música, al fin y al cabo, se hace para la gente».

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En un negocio como el de la música, íntimamente ligado al de la restauración y el ocio, su faceta de empresario le ha llevado a impulsar la web leadslend.com, en la que profesionales de boda y eventos colaboran estrechamente entre ellos, además de desarrollar un directorio de bodas que verá la luz próximamente.