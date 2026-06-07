Noche de Luces regresa a Terra Natura Murcia con música en directo y gastronomía

La llegada del verano trae consigo una de las citas más especiales del calendario de ocio de la Región de Murcia. El próximo 12 de junio, Terra Natura Murcia celebrará una nueva edición de Noche de Luces, un evento que combina naturaleza, gastronomía, música en directo y una cuidada ambientación nocturna para ofrecer una experiencia diferente dentro de uno de los espacios de ocio más singulares de la ciudad.

La propuesta, que se ha consolidado en los últimos años como una alternativa original para disfrutar de las primeras noches estivales, volverá a transformar el parque en un recorrido iluminado por miles de puntos de luz, velas y elementos decorativos distribuidos por algunos de sus espacios más emblemáticos.

Cada entrada contará con un bono degustación compuesto por cuatro tapas, cuatro bebidas y una consumición adicional. / Terra Natura

Terra Natura Murcia apuesta por mantener un formato exclusivo que permita recorrer el parque con comodidad y disfrutar de cada una de las experiencias programadas a lo largo de la velada. Las entradas ya están disponibles a través de su página web.

Uno de los principales atractivos de la noche será la posibilidad de recorrer diferentes escenarios repartidos por el parque. La Isla, el Humedal y la Plaza de los Leones se convertirán en puntos de encuentro donde se desarrollarán distintas propuestas musicales y gastronómicas, creando una experiencia dinámica que invita a los asistentes a desplazarse y descubrir cada ambiente.

Terra Natura

La música en directo tendrá un papel protagonista durante toda la noche. A partir de las 21:30 horas actuarán simultáneamente los grupos Bang!, en la Isla, y Koa, en el Humedal. Posteriormente, la Plaza de los Leones acogerá la actuación de Los Happy’s, que pondrá el broche final a la programación musical hasta bien entrada la madrugada.

La experiencia incluirá además una propuesta gastronómica diseñada para acompañar el recorrido. Cada entrada contará con un bono degustación compuesto por cuatro tapas, cuatro bebidas y una consumición adicional, permitiendo a los asistentes disfrutar de diferentes sabores mientras recorren las distintas zonas del parque. Asimismo, se habilitará la posibilidad de adquirir bonos adicionales durante la celebración del evento.

Las tapas y bebidas se servirán en las zonas de la Isla y el Humedal desde las 21:30 hasta las 00:00 horas, mientras que la Plaza de los Leones ofrecerá una propuesta dulce para finalizar la noche. / Terra Natura

Las tapas y bebidas se servirán en las zonas de la Isla y el Humedal desde las 21:30 hasta las 00:00 horas, mientras que la Plaza de los Leones ofrecerá una propuesta dulce para finalizar la noche.

Más allá de la programación musical y gastronómica, Noche de Luces destaca por su capacidad para transformar por completo la imagen habitual del parque. La iluminación ambiental, la decoración temática y la atmósfera creada para la ocasión convierten el recorrido en una experiencia diferente que invita a disfrutar de la naturaleza en horario nocturno.

Para quienes buscan un plan distinto en Murcia, alejado de los formatos convencionales y con un aforo reducido que favorece una experiencia más cercana y exclusiva, Noche de Luces vuelve a posicionarse como una de las citas imprescindibles del inicio del verano. Una noche para pasear, compartir y disfrutar de la música y la gastronomía en un entorno natural único.