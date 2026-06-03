Cervezas Alhambra cierra la temporada de Murcia Origen tras reunir a más de mil asistentes en catorce experiencias

Cervezas Alhambra pone el cierre a una nueva temporada de Murcia Origen, el proyecto cultural y gastronómico con el que la marca invita a descubrir la cultura sin prisa a través del talento local y el origen de los procesos creativos. La iniciativa concluye una edición que ha reunido a más de un millar de asistentes en catorce experiencias culturales y gastronómicas desarrolladas en dieciocho establecimientos y espacios colaboradores de la ciudad.

Murcia Origen ha reunido durante estos meses a creadores, espacios culturales, hosteleros y público en torno a una misma manera de entender la cultura, poniendo el foco en el origen de las ideas, el proceso creativo y la conexión con el territorio. Una propuesta que ha permitido acercar distintas disciplinas creativas al público desde una mirada conectada con sus protagonistas.

Murcia Origen ha explorado distintas formas de creación y expresión vinculadas al territorio. / Murcia Origen

A través de catas maridaje, encuentros gastronómicos, recorridos gastroculturales y propuestas centradas en la música y la poesía, Murcia Origen ha explorado distintas formas de creación y expresión vinculadas al territorio. Iniciativas como Degustando Sentidos, Ruta LUX, Canciones Contadas, UNIVerso Murcia o Murcia en Vinilo han acercado al público a la gastronomía, el patrimonio y los procesos creativos que hay detrás de cada disciplina, poniendo el foco en el origen y en las personas que las hacen posibles.

Los dieciocho establecimientos y espacios colaboradores que han formado parte de Murcia Origen han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto. Locales como Cucü Gastrobar, Pura Vida, Bar de las Artes, Abonico, Sapidum, Los Pájaros Ateneo Huertano, La Porchá, El Sur, Picoesquina de Mirrín, Mariantonietta, La Morena, La Casa Verde, La Gusa, Kiosco Ben Arabí, Todo Passa Club o Zalacaín han acogido las distintas experiencias de esta edición, contribuyendo a reforzar la conexión entre la cultura, la gastronomía y el tejido local murciano.

Esta temporada ha supuesto la consolidación de Murcia Origen como propuesta cultural de Cervezas Alhambra en la ciudad, ampliando el relato cultural del proyecto y permitiendo profundizar en conceptos que forman parte de su identidad, como el valor del origen, el proceso creativo y el apoyo al talento local. Una evolución que ha contribuido a reforzar la conexión entre cultura, gastronomía y territorio a través de experiencias concebidas para disfrutarse sin prisa.

Esta temporada ha supuesto la consolidación de Murcia Origen como propuesta cultural de Cervezas Alhambra en la ciudad. / Murcia Origen

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com.

Sobre Mahou San Miguel

Es una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tiene más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificó su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, sigue diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promueve el valor de disfrutar de una vida compartida y canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.