Más WOW que nunca

Hay lugares donde el verano simplemente sucede. Y hay otros donde el tiempo parece detenerse. Frente al Mediterráneo, en primera línea de la playa de La Glea, WOW Beach vuelve a convertirse esta temporada en uno de los enclaves más exclusivos de Orihuela Costa para disfrutar del mar, el sol y la gastronomía en un entorno relajado y sofisticado.

El beach club de Las Colinas Golf & Country Club abre de nuevo sus puertas para invitar a vivir un verano sin horarios rígidos, marcado por largas sobremesas, baños infinitos, cócteles al atardecer y cenas frente al mar. Un espacio diseñado para desconectar y dejarse llevar por el ritmo pausado del Mediterráneo desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Cuando cae el sol, WOW Beach transforma su atmósfera para dar paso a uno de los momentos más especiales del día. / La Opinión

Esta nueva temporada llega además con horarios ampliados y un mayor protagonismo de las tardes y las cenas, permitiendo prolongar la experiencia sin interrupciones. La piscina infinity amplía su horario de apertura y el restaurante mantiene su cocina abierta durante todo el día, incorporando una propuesta especialmente pensada para disfrutar de las noches estivales junto al mar.

Cuando cae el sol, WOW Beach transforma su atmósfera para dar paso a uno de los momentos más especiales del día: aperitivos al atardecer, cenas relajadas junto a la playa, sobremesas que se alargan y una propuesta gastronómica mediterránea concebida para disfrutarse sin prisa en un entorno exclusivo y elegante.

“En WOW Beach queremos que cada visita se viva sin prisas, disfrutando del Mediterráneo con calma, de su buena gastronomía y de una atención muy cuidada. Esta temporada hemos ampliado horarios para responder precisamente a eso: a una forma de entender el verano donde las tardes se alargan, las cenas se convierten en una experiencia junto al mar y cada momento invita a quedarse un poco más”, señala Gabriele Wüthrich, director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club.

Rodeado de cómodas hamacas y balinesas, WOW Beach combina el ambiente elegante y relajado que caracteriza al universo Las Colinas con una ubicación privilegiada frente al mar y una experiencia diseñada para disfrutar del verano desde la calma, la exclusividad y el bienestar.

Horarios temporada de verano

Los meses de junio y septiembre, WOW Beach permanecerá abierto de jueves a domingo, ambos inclusive. El horario de la piscina será de 10:00 a 18:30 h., el bar de 10:00 a 19:00 h. y el restaurante de 12:00 a 17:00 h.

Asimismo, durante julio y agosto abrirá todos los días. Podrá disfrutarse de la piscina de 10:00 a 19:30 h, del restaurante de 12:00 a 23:00 h. y del bar de 10:00 a 00:30 h.

Más información y reservas en wowbeach.es