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Thader acoge el K-Pop Fest 2026 con una gran actuación temática de Guerreras K-Pop

El evento reunirá durante dos días concursos, cosplay, exhibiciones y uno de los espectáculos K-Pop más esperados del fin de semana en Murcia

Uno de los grandes momentos del festival llegará el sábado por la tarde con la gran actuación temática de Guerreras K-Pop.

Uno de los grandes momentos del festival llegará el sábado por la tarde con la gran actuación temática de Guerreras K-Pop. / La Opinión

La Opinión

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El Centro Comercial Thader celebrará este viernes 22 y sábado 23 de mayo la primera edición del Thader K-Pop Fest 2026, un evento dedicado al universo del K-Pop que convertirá la Plaza de la Noria en un punto de encuentro para aficionados al baile, la música y la cultura asiática.

El festival contará con una programación especial repleta de actividades gratuitas para todos los públicos, incluyendo concursos de baile, exhibiciones, maquillaje temático, photocalls, masterclass abierta y concurso cosplay. La gran acogida que ha generado el evento en redes sociales y entre la comunidad K-Pop hace prever una elevada asistencia de visitantes durante todo el fin de semana.

Uno de los grandes momentos del festival llegará el sábado por la tarde con la gran actuación temática de Guerreras K-Pop, un espectáculo inspirado en la estética, coreografías y puesta en escena de los grandes grupos femeninos del género. La actuación, prevista a partir de las 17:00 h en la Plaza de la Noria, estará acompañada de animación especial y photocall temático, convirtiéndose en uno de los principales reclamos de esta primera edición.

La programación arrancará el viernes 22 de mayo a partir de las 17:30 h con maquillaje temático y reparto gratuito de algodón de azúcar. A las 18:00 h comenzará el concurso cosplay, abierto a participantes previamente inscritos y dotado con un premio de 300 euros.

El sábado 23 de mayo la mañana comenzará con la entrega de acreditaciones para los grupos participantes y una masterclass abierta de baile K-Pop a las 12:30 h, en la que cualquier visitante podrá participar sin necesidad de inscripción previa. A las 17:30 h arrancará el concurso de baile grupal, uno de los momentos más esperados del festival, en el que participarán distintos grupos inscritos llegados desde diferentes puntos. La jornada concluirá con la exhibición final de la masterclass y la entrega de premios.

“Esta primera edición nace con la idea de ofrecer una propuesta diferente, abierta a todos los públicos y capaz de convertir el centro en un espacio de encuentro para los aficionados al K-Pop, el baile y la cultura asiática”, señala Pablo Carceller, Property Manager del Centro Comercial Thader.

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Durante dos días, la Plaza de la Noria reunirá música, coreografías, cosplay y actividades pensadas para acercar el universo K-Pop al público de la Región de Murcia.

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