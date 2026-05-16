'Bocaico de la Huerta': este es el paparajote murciano que ha arrasado en Baleares

No hay dulce más representativo de la Región que el paparajote. Este postre, seña de identidad de la gastronomía de nuestra tierra, es ampliamente conocido más allá de nuestras fronteras. Y para prueba de ello solo hay que ver los resultados de la tercera edición del concurso gastronómico 'Va de tapas' celebrando en Mallorca este sábado.

La propuesta 'bocaico de la Huerta', elaborada por la Casa Regional de Murcia en Mallorca, se ha impuesto a las siete casas regionales participantes en el certamen organizado por el Govern balear y la Federación de Casas y Centros Regionales de Baleares. La tapa ganadora, una reinterpretación dulce del tradicional 'paparajote' murciano acompañada de crema de limón, ha sido reconocida por el jurado como la mejor propuesta.

En el concurso han participado también la Falla de El Toro-Casa de Valencia en Calvià, la Casa Regional Valenciana en Mallorca, el Hogar Canario en Baleares, Euskal Etxea Artea Mallorca, la Casa de Andalucía en Baleares y el Centro Gallego de Mallorca, que han prsentado tapas inspiradas en recetas tradicionales de sus respectivas comunidades autónomas.

La jornada ha formado parte de la Feria de Mayo de las Casas Regionales, que desde el viernes reúne en Palma actividades gastronómicas, música y exhibiciones folklóricas de distintas regiones españolas representadas en Baleares.

La programación continuará este domingo con nuevas actuaciones musicales y actividades infantiles abiertas al público en el Parc de la Mar.