La Región se prepara para un verano repleto de ‘Felicidad de la Buena’

¿Tú también cuentas los días para la llegada del verano? Ya apetece disfrutar de nuestros dos mares, del sol, de la gastronomía… ¡Qué ganas de tomar un arroz caldero con el sonido de las olas de fondo!

La Región de Murcia se prepara para dar la bienvenida al verano presumiendo de todas las opciones que ofrece para el disfrute de la época estival y de su ‘Felicidad de la Buena’. ¡Vívela!

Kilómetros de playas de arena dorada y dos mares que lo tienen todo

La Costa Cálida hace honor a su nombre: cuenta con más de 250 kilómetros de litoral bañado por el Mar Menor y el Mediterráneo con playas para todos los gustos. Esta diversidad permite elegir entre calas escondidas, arenales extensos, aguas cristalinas o espacios con todos los servicios para pasar el día en familia.

La Costa Cálida cuenta con más de 250 kilómetros de litoral bañado por el Mar Menor y el Mediterráneo con playas para todos los gustos / Turismo Región de Murcia

Playas con carácter y accesibles

La experiencia náutica empieza muchas veces en la arena. Las playas del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, entorno protegido, son ejemplos de cómo combinar mar y contacto con la naturaleza más salvaje. En Mazarrón, playas como El Rihuete permiten alternar descanso y deporte. Y en Águilas, desde La Carolina hasta la costa que comparte con Lorca, hay rincones más escondidos y poco masificados, ideales para quienes buscan silencio y relax. Cala Cortina, a escasos minutos del centro de la ciudad portuaria de Cartagena, ofrece una combinación perfecta de accesibilidad, servicios y belleza natural.

Si te apetece ver el amanecer en un mar y el atardecer en otro, tu destino es La Manga. / Turismo Región de Murcia

Y si te apetece ver el amanecer en un mar y el atardecer en otro, tu destino es La Manga. Donde contemplar el amanecer frente al Mediterráneo, y el atardecer, en el Mar Menor.

Buceo y snorkel en un paraíso submarino

¿Te atreves con el buceo? La Reserva Marina de Cabo de Palos - Islas Hormigas está considerada uno de los mejores destinos de buceo de Europa por National Geographic. La biodiversidad de sus fondos y la posibilidad de explorar pecios históricos como el Sirio lo hacen ideal para buceadores certificados.

Su diversidad permite elegir entre calas escondidas, arenales extensos, aguas cristalinas. / Turismo Región de Murcia

Otro plan perfecto es bucear en la reserva marina más joven de la Región: Cabo Tiñoso. Se definió como tal en el año 2016 y es un ecosistema único con un gran potencial ecológico.

No tienes que ser un profesional ni contar con una amplia experiencia submarina. Puedes empezar por un bautismo de buceo impartido en cualquiera de las escuelas de submarinismo homologadas de la Costa Cálida. Si ya sabes cómo desenvolverte bajo el agua, podrás encontrar opciones que se adecúen a tu nivel, desde buceo nocturno hasta rutas más técnicas y solo recomendadas para expertos.

Gastronomía de 1.001 Sabores con vistas

Pocos placeres hay comparables al de comer junto al mar. Y en nuestra Región, la gastronomía tiene tanto protagonismo como el paisaje. Tomar una marinera siempre es un buen plan. Lo mismo ocurre con el arroz caldero, típico de las zonas de Cartagena y el Mar Menor, los salazones, verduras de temporada y postres típicos como el icónico paparajote. Todo con el sello de una cocina que mira al mar y bebe de la huerta.

Arroz caldero, típico de las zonas de Cartagena y el Mar Menor. / Turismo Región de Murcia

Desde chiringuitos con el sabor de siempre, donde tapear a un módico precio, hasta restaurantes que reinventan la tradición en terrazas sofisticadas, cada comida se convierte en una experiencia que marida paisaje y producto. Comer frente al Mediterráneo, en sandalias o de punta en blanco, es parte de esa felicidad que se saborea con calma.

También hay propuestas gastronómicas que van más allá: catas al atardecer, cenas en terrazas sobre acantilados, gastrobares junto al paseo marítimo...

Postres típicos como el icónico paparajote. / Turismo Región de Murcia

Planes para todos, todo el verano

La felicidad no tiene edad, y eso se nota en la variedad de planes que ofrece la Región. Desde mercados artesanales hasta festivales donde bailar hasta el amanecer, pasando por rutas senderistas, actividades culturales o, simplemente, la opción de no hacer nada y dejar que el día fluya.

Por eso, si buscas unas vacaciones donde el tiempo se alarga, la vida se saborea y la felicidad es de la buena, aprovecha todos los planes que ofrece la Región de Murcia para este verano. Porque aquí no solo se viene a descansar. Se viene a vivir.

Más información en turismoregiondemurcia.es

Región de Murcia, felicidad de la buena.