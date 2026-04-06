Ya hay retenciones en la confluencia del Arco Noroeste

Tal y como adelantó a la Opinión de Murcia el catedrático especializado en Infraestructuras y Carreteras y vicedecano de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Murcia (UCAM),Pedro de los Santos Jiménez, el arco noroeste es 'pan para hoy y hambre para mañana'.

Tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, esta mañana, tuvieron lugar varios atascos destacados en la confluencia en el Arco Noroeste. Concretamente en la Autovía A-30 y la MU-32 en Archena.

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Las carreteras que se dirigen a los principales núcleos urbanos registran tráfico lento y retenciones en esta última jornada de la operación retorno de Semana Santa, festivo en siete comunidades autónomas.

Las mayores complicaciones se localizan en las arterias que se dirigen hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Burgos, ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), que pide a los conductores que moderen la velocidad.

También hay circulación lenta en Jaén, en la A-4, en Bailén, en ambas direcciones; y en Castellón en la AP-7, en Alcalá de Xivert hacia Tarragona, por lo que se recomienda que se modere la velocidad, especialmente en esta jornada de operación retorno.

Además, varios siniestros complican aún más el tráfico, dos de ellos en Valencia, en la entrada por la A-3, en Requena, y en la A-7, en Paterna sentido Castellón; y un tercero en Valladolid, en la A-6, en Rueda hacia Madrid.

La segunda fase de la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo de la Semana Santa finalizará esta medianoche al ser festivo este lunes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja.