Las Colinas Trophy 2025: un año más, mucho más que golf

El mejor ambiente festivo, premios, música y DJ en vivo, regalos de primeras marcas, la mejor gastronomía y golf amateur de altura. Todo esto y mucho más ha formado parte de la IV edición de Las Colinas Trophy, el singular evento que se celebró los días 6 y 7 de diciembre en las exclusivas instalaciones de Las Colinas Golf &Country Club situadas en Orihuela Costa (Alicante). 90 jugadores, junto a sus acompañantes, participaron en este encuentro deportivo, cultural, lúdico y culinario de primer nivel que pone el broche final al circuito anual nacional e internacional Race to Las Colinas 2025.

En torno a su premiado campo de 18 hoyos, un año más la organización diseñó un amplio programa de actividades diversas que tuvieron como nexo común la elegancia, la diversión, el máximo cuidado en los detalles y el trato siempre atento que caracteriza a su personal. Todas estas características tan propias de Las Colinas Trophy convierten a este evento en una experiencia única, según coinciden en afirmar los asistentes. Los patrocinadores principales fueron también en 2025 Eulen, Heineken y Las Colinas Residential.

“Ningún torneo de golf se acerca a lo que cada año vivimos en Las Colinas Trophy. Más que una competición deportiva, ofrecemos un evento que integra deporte, gastronomía y ocio en un entorno excepcional, donde cada detalle contribuye a elevar la vivencia del torneo”, explica Ana Rodríguez, subdirectora de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club. “Momentos como el cóctel, la cena de gala, la ceremonia de entrega de premios o la fiesta de clausura son especialmente memorables y hacen que muchos participantes regresen año tras año. Es un orgullo ver cómo esta comunidad crece y sigue confiando en nosotros para vivir un nuevo Las Colinas Trophy”, añade Ana Rodríguez.

Premiados Las Colinas Trophy 2025. / Las Colinas

Un programa intenso vivido al máximo

El sábado 6, como en ediciones anteriores, el village estuvo preparado desde por la mañana para dar la bienvenida a todos los inscritos y obsequiarles con el tradicional welcome pack.Allí se encontraban las seis carpas instaladas en la zona por patrocinadores y colaboradores del evento ( ADIS, Flor de Jamaica, Jaloe, STV, Las Colinas Residential y Caixabank). Como novedad, un dj amenizó la jornada mientras los asistentes disfrutaban en el campo de prácticas del Toptracer Range y de la degustación del Food Truck que cada edición repite éxito. Asimismo, se celebró por primera vez un Close to the Pin en el putting green que fue muy aplaudido.

El domingo 7 es considerado “el día grande” del evento, ya que concentra especialmente algunos de sus puntos fuertes: el deportivo, el gastronómico, y la esperada fiesta de cierre.

A las 9.00 h fue la salida simultánea de la competición, modalidad Stableford individual en categoría masculina y femenina. Toda una mañana de buen juego, deportividad y diversión máxima al aire libre. Después de unas horas matinales caracterizadas por un ambiente afable muy dado a crear lazos de amistad, se celebró el almuerzo en el restaurante unik, la primera gran cita culinaria en la que los comensales pudieron disfrutar de una gran barbacoa y una paella.

Tras ello tuvo lugar la entrega de premios y regalos por parte de los patrocinadores y colaboradores. Ya por la tarde, a partir de las 19.30, un transitado Photocall para el recuerdo estuvo amenizado por la música en vivo del grupo The Crooners. A las 20.00 h dio comienzo la gala y cóctel de clausura en el emblemático restaurante il Palco, lugar en el que también se celebróla ceremonia de entrega de trofeos y premios de los patrocinadores principales.

Las Colinas Trophy se celebró el 6 y 7 de diciembre. / Las Colinas

Como viene siendo habitual en cada edición, los obsequios entregados a los participantes fueron muy numerosos gracias a la colaboración de todas las firmas de prestigio que prestan su apoyo al evento. La lista de premios estuvo integrada por una esmerada selección de relojes aportada por Cuevas Amorós y Victorinox, cestas con cosméticos de la marca de calidad premium Casmara, material deportivo de la firma Callaway por cortesía de Troon Golf, tres ipads por gentileza de VegaFibra, cestas del premiado Aceite Romero Verde de oliva virgen extra , experiencias con coches de alta gama Mercedes ofrecidas por el concesionario Vegar y barriles de cerveza Heineken, una de las marcas más demandadas hoy en día por su calidad. Asimismo, la galería de arte contemporáneo Jaloe Art sorteó una de sus obras pictóricas durante la gala.

El ganador absoluto del trofeo y a su vez ganador del Race to Las Colinas Trophy 2025 fue Krystian Kozakiewicz. Además, el primer premio en categoría femenina recayó en Catherine Gobonya. La privilegiada ubicación de Las Colinas Golf & Country Club, al sur de la Costa Blanca, permitió una vez más que el buen tiempo acompañara al evento añadiendo a su celebración el atractivo del sol y las agradables temperaturas, que llegaron a los 23 grados.

Como colofón, el grupo musical Take Over condujo la velada hasta su fin, más allá de la medianoche.