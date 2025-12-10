Región de Murcia, destino de luz: artesanía, tradición y sol para una Navidad diferente

En la Región de Murcia, diciembre no todos los días es sinónimo de abrigo grueso ni de tardes eternas a cubierto. Aquí el sol se cuela entre palmeras y fachadas de los edificios, las terrazas siguen llenas y el clima cálido anima a vivir la ciudad, la playa y la naturaleza. Con ese espíritu arranca la Navidad. Una Navidad feliz, que desborda luz y alegría; que se emociona con el calor de los reencuentros, con los abrazos que te reciben y hacen que los ojos brillen; la que hace que las risas resuenen en cada esquina, que ofrece hermosos belenes, que invita a recorrer las calles de sus mercadillos y que huele a dulces típicos.

Belenes de Murcia

La ruta belenista es uno de los grandes reclamos navideños. En Murcia se encuentra el Belén Municipal del Palacio Episcopal, instalado en su emblemático patio junto a la Catedral. Con un centenar de piezas artesanales elaboradas por la Asociación Belenista de Lorca, destaca por su compromiso inclusivo: incorpora escenas tiflológicas para personas con discapacidad visual.

Horario: hasta el 6 de enero. Laborables de 9:00 a 13:30 y 17:00 a 22:00; fines de semana y festivos de 10:00 a 13:30 y 17:00 a 22:00. Nochebuena y Nochevieja, solo por la mañana.

A pocos metros, el Ayuntamiento acoge el Belén de la Sagrada Familia de Salzillo. Sus figuras, consideradas una joya del patrimonio murciano, un imprescindible para quienes buscan una experiencia artística y contemplativa.

Horario: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Belén de Cartagena

En Cartagena, la Navidad comenzó el 6 de diciembre con la apertura del Belén Municipal de la plaza San Francisco, una instalación monumental bajo carpa con 600 piezas y guiños a los rincones más reconocibles de la ciudad portuaria.

Horario: hasta el 6 de enero, de 10:00 a 22:00.

Belén de Lorca

En Lorca, el Belén Municipal del Palacio Guevara, inaugurado también el 8 de diciembre, sorprende este año con la mayor maqueta de Jerusalén realizada en la localidad. Torretas de Herodes, la biblioteca de Celso o el puente romano de Calamocha forman parte de este recorrido de casi medio millar de figuras.

Horarios: laborables de 10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:30; 24, 25 y 31 de diciembre de 10:00 a 13:30; 1 y 6 de enero de 17:00 a 20:30.

Belén de Playmobil de Bullas

Bullas acoge uno de los belenes más singulares: el Belén de Playmobil, más de 20 m² instalados en la Casa de Cultura (Plz. de España 12), hasta el 6 de enero, con entrada gratuita. Un plan ideal para disfrutar con niños, repleto de escenas minuciosas y guiños juguetones.

Belén de Las Torres de Cotillas

Y en Las Torres de Cotillas, el barrio de La Florida celebra el VII Belén Viviente Artesano, con cerca de 100 figurantes y una treintena de escenas los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre. Este año incorpora nuevas decoraciones, como una fuente romana con cortinas de agua o la zona egipcia con esfinges, además de una muestra del belén de la peña L’Almazara.

Mercados: artesanía y ambiente festivo

Murcia vuelve a llenar el Paseo Alfonso X de color con la 41.ª Muestra de Artesanía de Navidad, del 4 de diciembre al 5 de enero, un paseo imprescindible donde un centenar de artesanos exhiben oficios tradicionales: cerámica, vidrio soplado, bordado, joyería, cosmética natural y productos gastronómicos.

Horario: 11:00–14:00 y 17:00–21:00. El 24 y 31 solo por la mañana; cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia, en la capital. / CARM

Además, junto al Convento de Las Anas se organizan talleres, demostraciones y conciertos.

En Cartagena, la plaza Juan XXIII acoge su Mercado de Artesanía, abierto hasta el 5 de enero, mientras que Caravaca de la Cruz celebra su Mercadillo Navideño en el Paseo de la Corredera, también hasta el 5 de enero, con productos locales y elaboraciones tradicionales.

El sabor dulce de la Navidad murciana

Desde tiempos inmemoriales, los dulces navideños de la Región han sido protagonistas de reuniones familiares, tradiciones y brindis cargados de alegría y buenos propósitos. Hablar de ellos, es hablar de historia. La influencia árabe se mezcla con la creatividad de generaciones de familias que han perfeccionado recetas hasta convertirlas en auténtico arte. Los ingredientes de la huerta y las manos expertas de nuestros artesanos han hecho que los bocados dulces de la región se conviertan en experiencias sensoriales: belleza para la vista y todo un placer para el gusto. Un legado dulce que perdura siempre en el tiempo: alfajores, cordiales, cristóbalas, lianos de anís, mantecados, pastelillos de cabello, rollos y tortas de pascua, yemas de Caravaca o mazapán. En pastelerías y confiterías de toda la Región se pueden encontrar estas recetas centenarias que siguen elaborándose de forma artesanal.

Cordiales, dulce típico navideño en la Región de Murcia. / Turismo Región de Murcia

Costa, naturaleza y sol invernal

Mientras en otros lugares diciembre invita a refugiarse, la Región de Murcia presume de sol casi permanente y temperaturas suaves. Desde los paseos marítimos de La Manga o Águilas hasta los atardeceres tranquilos del Mar Menor, la costa se convierte en un escenario ideal para vivir la cultura navideña.

Y del mismo modo, diciembre es un momento idóneo para descubrir paisajes sorprendentes, respirar aire puro y vivir aventuras que nunca vas a poder olvidar. Porque en Navidad los días entre montañas, playas solitarias y cielos estrellados, tienen más magia aún. Desde el Valle de Ricote, el Cañón de Almadenes, Sierra Espuña o Mazarrón, hasta las Vías Verdes y el Parque de San Pedro del Pinatar, la región ofrece senderos, playas y cielos estrellados que hacen de estas fiestas una experiencia única de calma, aventura y belleza natural.

Entra en www.turismoregiondemurcia.es y haz tu planning para estas Navidades.

Costa Cálida – Región de Murcia, felicidad de la buena.