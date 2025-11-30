Estas son las mejores pastelerías de la Región de Murcia para comprar Roscón de Reyes según la Guía Repsol

Aunque todavía queda más de un mes para que llegue el Día de Reyes, ya hay mucha gente que empieza a salivar solo con pensar en un buen roscón recién hecho. En la Región de Murcia donde la tradición repostera tiene un peso especial en las fiestas, las pastelerías afinan motores para una de las campañas más intensas del año.

Y aunque hay decenas de obradores que trabajan este dulce con auténtico mimo, la Guía Repsol señalaba el pasado año a dos casas murcianas que, por sabor, historia y lugar, se han ganado su propio hueco en el mapa de los roscones imprescindibles.

Pastelería Bonache (Murcia): un clásico de la plaza de las Flores

La primera mención de la Guía Repsol recaía en Pastelería Bonache, uno de los establecimientos más emblemáticos del centro de Murcia. Ubicada en la plaza de las Flores, es de esos sitios que parecen formar parte del paisaje emocional de la ciudad.

La publicación destacaba el cariño con el que se elabora su roscón, al que se le añade almendra marcona picada y ralladura de naranja y limón “a la antigua”.

La recomendación venía firmada por la periodista gastronómica Belén Laguía, que confesaba tener “el corazón partío” entre varios roscones, aunque una de esas mitades estaba precisamente en Bonache.

Contaba que durante años llamaba a Alberto Bonache (padre del actual propietario) para que le preparase el roscón con doble relleno.

Pastelería Busquet (Cabo de Palos–Cartagena): un roscón con sabor a mar

La otra mitad de ese “corazón partío” de Laguía se encontraba en Pastelería Busquet, en Cabo de Palos, un lugar donde el dulce se entrelaza con el paisaje.

La Guía Repsol subrayaba que parte del encanto de este roscón tiene que ver con el propio entorno: probarlo en pleno Paseo de la Barra, camino del faro, con el Mediterráneo literalmente a los pies, suma una experiencia difícil de replicar en otro punto de la región.

Busquet es uno de esos obradores donde tradición y ambiente hacen equipo. Según señalaba la recomendación, encontrarte allí con un roscón en pleno mes de enero es casi una sorpresa para el visitante, especialmente porque el entorno (tranquilo, luminoso, marinero) realza ese primer bocado de masa esponjosa y aromas cítricos.