Así puedes disfrutar del puente de diciembre en la Región de Murcia

Historia, patrimonio y arte en cada ruta

La Región de Murcia cuenta con un conjunto de rutas culturales y patrimoniales que permiten al visitante adentrarse en su historia, arquitectura y tradiciones locales.

Madinat Mursiya y la paz de Tudmir

En este recorrido, explorarás el Monasterio de las Claras, un impresionante edificio religioso que guarda en su interior los sorprendentes restos de un palacio que pertenecía al Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo. También visitarás la impresionante Muralla de Madina Mursiya, cuyos muros protegían la antigua ciudad y que, junto con el cementerio andalusí, te transportarán al origen de nuestra ciudad. Continuarás el recorrido con la visita a la Iglesia de San Juan de Dios, un bello edificio que no sólo es patrimonio religioso, sino que también guarda en su interior los enterramientos del rey taifa Ibn Mardanis. Recorre la ciudad de Murcia y descubre a los personajes que formaron la historia, comenzando por Abderramán II, pasando por los reyes taifas y continuando por Alfonso X el Sabio.

Catedral de Murcia / Turismo Región de Murcia

Caravaca singular

Nervios y tensión. Silencio y sudor. Es lo único que se siente hasta que se escucha ¡Caballo en carrera! Es en ese momento cuando da comienzo una carrera en la que cuatro mozos, agarrados a un caballo enjaezado con los más ricos mantos bordados, simulan la gesta que realizaron los Caballeros Templarios hace 800 años. Ven a Caravaca de la Cruz y descubre el sentimiento y la emoción de esta gran fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Disfruta visitando el Museo de los Caballos del Vino y el Museo de la Fiesta, imprescindibles para conocer el origen, la historia y la evolución de este gran acontecimiento que tiene lugar todos los años en la ciudad santa de Caravaca de la Cruz.

¡Vive Lorca!

Ciudad frontera y de orígenes muy antiguos que nos llevan a la época argárica. La visita comienza en el centro de visitantes donde las primeras pinceladas de esta ciudad nos empezarán a mostrar el cuadro de la llamada ‘Ciudad de los 100 escudos’. En uno de estos palacios se encuentra el museo arqueológico de la ciudad, y en él te adentrarás para descubrir el origen de la misma. El palacio de Guevara y el palacio de los Condes de San Julián flanquean la iglesia de San Mateo, antigua iglesia jesuita y el Centro Regional de Artesanía, donde conocerás, no solo los productos artesanos que se elaboran, sino también su gastronomía. La calle Corredera es el eje central de la ciudad y durante nuestro paseo te llevará hasta la plaza de España, donde los poderes civil y religioso toman forma en el ayuntamiento de la localidad y en su más imponente iglesia, la magnífica ex colegiata de San Patricio, cuyo interior visitarás.

Colegiata de San Patricio / Turismo Región de Murcia

Una de romanos

Sudor, sangre y una gran batalla por el control de una de las ciudades más importantes del Mediterráneo durante el siglo III a.C. donde cartagineses y romanos se enfrentaron en Carthago Nova en una gran batalla dando lugar a la II Guerra Púnica. Ven y descubre el lugar donde Asdrúbal el Bello fundó y levantó la capital y sede estratégica cartaginesa, de donde Aníbal partió a la conquista de Roma y que tantas victorias dieron a las legiones romanas de Escipión, el gran general romano. Descubre sus calles, su historia y sus yacimientos arqueológicos, en un recorrido que incluye la visita al Centro de Interpretación de la Muralla Púnica y el impresionante Teatro Romano.

Teatro Romano de Cartagena / Turismo Región de Murcia

Mercado medieval de Caravaca

Durante el puente de diciembre, Caravaca de la Cruz regresará al pasado con su mercado medieval, reuniendo a más de 200 artesanos (decoración y pintura, tallado de piedra, encaje de bolillos, forja, pintura de belenes, destilación de plantas aromáticas, cría de gusanos de seda, gastronomía del pulpo, construcción de flautas, destilación de mosto, trabajo del esparto, marionetas, pintura artística, tallado de vidrio, confitero, panadero, chacinero-charcutero, turronero, ebanista, apicultor, quesero, tejedor de jarapas, elaboradora de jabón casero, ceramista, bisutero, cosmética natural, marroquinero, cartón-piedra y madera, marionetista, encurtidos, conservas vegetales, enmarcaciones, juguetero) de toda España ataviados con atuendos de la época y con sus puestos decorados al estilo medieval.

Mercado medieval de Caravaca de la Cruz / Turismo Región de Murcia

Los artesanos realizarán diversas demostraciones de su trabajo, y en varias de las actividades podrán participar directamente los visitantes, especialmente los más pequeños: construcción de flautas, forja, malabares y maquillaje, barro, reproducción de fósiles, espartero, trenzas, cuero, calado de madera, masaje, seda, bisutería, tallado de piedra, alfarería, elaboración del vidrio, fundición de metales y carrocero.

Una Región para comérsela Excelentes vegetales de la huerta, buena oferta de carnes y los preciados tesoros del mar, asimilando productos que dejaron los pueblos que durante siglos aquí se instalaron. Los romanos nos mostraron la forma de hacer conservas y salazones de pescado, los árabes nos aportaron el arroz, su cultivo y su forma de cocinarlo, y las especias, condimentos y plantas aromáticas. Y todo se plasma en nuestra rica gastronomía. Disfrutar de los 1.001 sabores de la Región de Murcia nunca fue tan delicioso. Toma nota de algunos de nuestros platos más reconocidos y decide tú dónde saborearlos: Ensalada murciana Es la combinación perfecta entre conserva y natural, entre granja, huerta y mar. Tomate pelado "de bote", huevos duros, cebolla tierna, olivas y atún. No tengas miedo y utiliza el pan como complemento, que por algo en algunos lares se lo conoce como "mojete". Zarangollo Nombre extraño para un plato exquisito que viene a confirmar el magnífico uso de las verduras que se hace en esta tierra. Consiste en un revuelto de calabacín, cebolla y huevo con aceite. Caldero Aquí los calderos no los usan las brujas, sino los marineros, y es que estamos ante uno de los platos más típicos de esta Región: arroz cocinado en un caldo hecho con pescado de roca y ñoras. Se suele servir en platos separados, por un lado, el arroz, y por otro, el pescado. Caldo con pelotas Caldo de pollo o gallina servido en taza y acompañado de una albóndiga elaborada con carne de pollo y cerdo y embutidos murcianos. Se puede bautizar con un chorrito de limón o incluso de vino tinto de la región. Aunque se elabora durante todo el año, es típico de los meses de invierno y un plato estupendo para templar el cuerpo. Riégalo todo con vinos de Bullas, Jumilla y Yecla, las tres Denominaciones de Origen con las que cuenta la región. Dicen que el dios Baco está pensando en mudarse a estas tierras. Decántate por un tapeo en el que las marineras, el pulpo al horno, los caballitos y las salazones son protagonistas, y disfruta de la sobremesa con unos buenos paparajotes y un asiático.

Gastronomía de la Región de Murcia / Turismo Región de Murcia

Lo mejor de las fiestas patronales

Estos días se viven con especial emoción en Yecla y San Javier, donde las fiestas patronales reúnen a vecinos y visitantes para celebrar con mucha tradición, música y actividades culturales.

La Purísima de Yecla

Las Fiestas de la Purísima de Yecla recrean un ambiente que te trasladará a la época de los alardes de la milicia concejil, en pleno siglo XVII. Un despliegue ensordecedor de arcabuces y tambores anuncia la llegada de cientos de ‘tiraores’ vestidos con casaca y bicornio Declaradas de Interés Turístico Nacional, esta celebración con más de 350 años de antigüedad se lleva a cabo cada diciembre en honor a la Virgen del Castillo y en agradecimiento por el regreso sanos y salvos de todos los yeclanos que marcharon a luchar a la Guerra de Sucesión.

Fiestas de San Javier

La música toma las calles sanjaviereñas el próximo 6 de diciembre, con una ‘Batalla de Reggaeton’ ofrecida por Jesús de Manuel y Dr. López, y el concierto de Despistaos. Todo ello en una jornada de convivencia de peñas en la que se podrá disfrutar de una paella popular.

Al día siguiente se celebrará el tradicional pasabares, y de 19.00 a 02.00 la jornada salsera, con talleres de salsa y bachata y baile social.

La traca final la pondrá el lunes 8 de diciembre el tradicional desfile de carrozas y la actuación de Los Happys en la carpa festera.

