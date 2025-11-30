Las Colinas Golf & Country Club: una manera única de vivir la Navidad

Imagina una Navidad con el sello de la alta gastronomía, con menús creados para sorprender, un concierto de música clásica, actividades para disfrutar con las personas más cercanas y, todo ello, inmerso en un paisaje privilegiado donde el bienestar y la distinción se respiran en cada detalle. Esa Navidad existe y se vive como en ningún otro lugar en Las Colinas Golf & Country Club.

Ubicado en el enclave natural más exclusivo de Orihuela Costa, sigue fiel a su tradición de convertir cada diciembre en una invitación a compartir experiencias inolvidables. Aquí la Navidad se saborea, se escucha, se comparte y se siente con un nivel de excelencia que busca transformar cada momento en el mejor de los recuerdos.

Decoración navideña en Las Colinas Golf & Country Club. / L. O.

Un programa navideño lleno de novedades y experiencias únicas

Como cada año, Las Colinas Golf & Country Club presenta un completo calendario de propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de bienestar. Entre las principales novedades destaca un mercadillo navideño que ofrecerá una cuidada selección de productos de grandes marcas, artículos de la tienda de golf y exclusivas cestas de Navidad.

El Meeting Place Room de unik ha sido el lugar elegido para albergar una iniciativa tan tradicional en estas fechas. El mercadillo abrirá de forma exclusiva para residentes los días 1 y 2 de diciembre, y del 3 al 12 de diciembre estará disponible para el público general. Entre sus propuestas destacan las cestas gourmet con productos italianos, vinos y champagne, sets de cosmética de Casmara y opciones temáticas vinculadas al mundo del golf.

Eventos para toda la familia

Para Las Colinas Golf & Country Club las fiestas navideñas son un momento del año particularmente especial y por ello ha preparado un completo programa de actividades culturales, gastronómicas y deportivas para toda la familia.

20-23 de diciembre: Degustación de dulces navideños en el restaurante unik (17.30 h). Previamente, desde las 16.00 h, animación familiar.

en el restaurante unik (17.30 h). Previamente, desde las 16.00 h, animación familiar. 25 de diciembre: Llegada de Papá Noel (12.00 h) y brunch navideño con música en vivo en unik (de 12.00 h a 16.00 h)

(12.00 h) y con música en vivo en unik (de 12.00 h a 16.00 h) Del 26 al 29 de diciembre: VI Torneo de Pádel, I Torneo de Pickleball y V Torneo de tenis en el Raquet Club

31 de diciembre: Torneo de Golf Fin de Año y cena de gala de Nochevieja en il Palco , una noche llena de elegancia, emoción y sabor para despedir 2025. El menú, creado con productos de máxima calidad y marcado carácter mediterráneo, se acompaña de una cuidada ambientación que combina luces, decoración y una presentación exquisita.

, una noche llena de elegancia, emoción y sabor para despedir 2025. El menú, creado con productos de máxima calidad y marcado carácter mediterráneo, se acompaña de una cuidada ambientación que combina luces, decoración y una presentación exquisita. 1 de enero: Brunch de Año Nuevo en unik (de 12.00 h a 16.00 h)

en unik (de 12.00 h a 16.00 h) 2 de enero: Cena Concierto con actuación en directo. El Trío Moon interpretará clásicos del swing, pop y toques de jazz (19.00 h)

Se mantienen, como el pasado año, los menús takeaway, para Nochebuena y Nochevieja.

Las Colinas Golf & Country Club es una manera única de vivir la Navidad. / L. O.

“Siempre nos volcamos con quienes nos visitan: comensales, residentes, jugadores de golf o usuarios del Racquet Club. Que cada uno se sienta cómodo y bien atendido es nuestra principal misión. Si ya trabajamos cada día para que cada momento sea especial, la Navidad nos invita a ir un paso más allá. Y eso es algo que nos ilusiona profundamente”, explica Ana Rodríguez, subdirectora de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club.

Las Colinas Golf & Country Club es una manera única de vivir la Navidad. Porque lo verdaderamente único no se posee, se vive.

Más sobre Colinas Golf & Country Club

Web: https://lascolinasgolf.com/

Teléfono: +34 965 32 40 04

Email: info@lascolinasgolf.es

Dirección: Av. de las Colinas, 2, 03189 Dehesa de Campoamor, Alicante