El destino navideño favorito de la clase media española: con un alumbrado lleno de magia y mercados navideños que la convierten en una ciudad de cuento

Para aquellos que no estén contando ansiosamente los días, estoy aquí para recordar que quedan menos de dos meses para unas de las fechas con más magia de todo el año, la Navidad. Esa bonita época en la que las familias se reúnen para celebrar las fiestas y en la que, tanto los más pequeños de casa como los adultos, creemos en la magia.

La tradición manda celebrar estos días en casa, disfrutando de una excelente comida casera al calor del hogar. Pero ya hace años que algunas familias, aprovechando que durante esos días las ciudades se cubren de belleza, han tomado por costumbre el celebrar las fiestas lejos de casa.

El destino por excelencia al que las familias españolas viajan por Navidad es, ni más ni menos, que la ciudad de Londres, lo cual no debería sorprender a nadie, pues durante las fiestas la capital de Inglaterra se convierte en un verdadero paraíso navideño.

Aprovecha al máximo tu tiempo en Londres

Una de las principales atracciones de la ciudad son los mercados navideños que se instalan en sus calles y parques, y en los que podemos encontrar todo tipo de artículos de Navidad, como artículos de regalo o elementos de decoración, o puestos de comida donde probar el dulce típico británico, el Mince Pie.

De todos ellos, el más grande es el famoso Winter Wonderland, situado en la zona noroeste de Hyde Park, y que este año abrirá sus puertas el 14 de noviembre. Además de un montón de atracciones para todas las edades, con una noria gigante, tiovivos y una montaña rusa, SantaLand es ideal para los más pequeños, pues allí se encuentra el Santa’s Grotto, la cabaña donde conocer a Papá Noel.

Maravíllate con la iluminación de las calles

El alumbrado navideño de Londres es, sin lugar a duda, uno de los más bonitos de todo el mundo. Repartidas por toda la ciudad, las luces cubren las calles de arriba abajo, otorgándoles un resplandor que deja sin palabras a aquellos que lo observan. Algunos de los mejores alumbrados los encontramos en Carnaby Street, que cada año adopta una temática diferente; Oxford Street, con su icónico “cielo estrellado”; Bond Street, donde las tiendas de lujo decoran sus fachadas; o Regent Street, famosa por sus ángeles de luces.

En Regent Street puedes aprovechar y visitar la histórica tienda Hamleys, la tienda de juguetes más famosa del Reino Unido que dedica siete plantas a juguetes y juegos para los más pequeños. Es también el sitio perfecto para comprar un regalo de última hora.

Descubre Covent Garden

Uno de los puntos más bonitos de todo Londres en cualquier época del año, durante las fiestas adopta un aspecto todavía más hermoso. Aparte de las mil y una luces que iluminan el edificio, en su interior se encuentra uno de los árboles de Navidad más grandes de la ciudad, además de figuras navideñas gigantes y un reno. Acostumbra a haber siempre música en vivo en el piso inferior, de la cual se puede disfrutar a la vez que paseamos por el Apple Market, con casetas de productos y dulces artesanales.

Piérdete por el Southbank Centre Winter Festival

Se trata de otro de los mercados navideños más conocidos, y se encuentra a los pies del London Eye en la orilla del río. Situado en la zona del Southbank Centre, está compuesto por alrededor de cien casetas de madera en las que comprar cualquier producto navideño, así como puestos de comida y bebida donde poder degustar la mejor sidra caliente.

El mercado ofrece un montón de actividades, como una pista de curling o actuaciones en directo a lo largo de noviembre y diciembre.

Recorre el Leadenhall Market

Situado en el corazón de Londres, este conocido mercado cubierto de estilo victoriano merece mucho la pena ser visitado, sea la época que sea. Pero durante las fechas de Navidad, en el centro de la galería podemos encontrar un precioso árbol de Navidad, mientras que los escaparates están deliciosamente decorados y sus altos techos quedan iluminados por las luces de Navidad.

Disfruta de El Cascanueces

Un evento que Londres espera con ilusión es El Cascanueces, el conocido ballet de Chaikovski que cuenta las aventuras de Clara durante la noche de Navidad. Desde el 11 de diciembre hasta el 11 de enero, en el London Coliseum, los bailarines del English National Ballet protagonizan este fantástico cuento desde hace más de 150 años. Así que ya sabes, si tienes la oportunidad no dudes en ir a ver una de estas representaciones.