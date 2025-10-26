Halloween se vive a lo grande en Terra Natura Murcia: diversión, magia y emoción para toda la familia

Terra Natura Murcia vuelve a convertirse en el escenario perfecto para celebrar Halloween con una programación pensada para todos los públicos. Su propuesta combina el encanto del entorno natural con la emoción de una ambientación única, talleres para niños, espectáculos para toda la familia y una gran fiesta temática que hará las delicias de los visitantes.

La magia de Halloween se ha convertido ya en una tradición en este espacio de ocio al aire libre, donde la fauna y la naturaleza se mezclan con la creatividad y el entretenimiento. Este año, el parque ha diseñado una programación completa para que tanto las familias como los grupos de amigos puedan disfrutar durante varios días de un Halloween muy especial. Todo ello con la tranquilidad de un espacio abierto, seguro y con aforo controlado.

Halloween de día: actividades gratuitas y ambiente familiar

Durante los fines de semana del 25 y 26 de octubre y del 1 y 2 de noviembre, el parque se llenará de calabazas, brujitas y juegos para que los visitantes vivan una experiencia inolvidable. Entre las 11:00 y las 17:00 horas, los más pequeños podrán participar en talleres de manualidades, sesiones de baile temático y cuenta cuentos con leyendas misteriosas del reino animal. Todo ello sin coste adicional a la entrada habitual del parque.

El parque se llenará de calabazas, brujitas y juegos. / Terra Natura

La Plaza de los Leones será el centro neurálgico de la animación durante la mañana con juegos y manualidades de Halloween, mientras que la zona del Humedal acogerá baile y cuentacuentos de Halloween. Además, como parte de la experiencia, todos los niños de 3 a 12 años recibirán una simpática diadema de calabazas como recuerdo de su visita (hasta fin de existencias).

Estas jornadas temáticas permiten que las familias disfruten del parque en su horario habitual, explorando las distintas especies animales, aprendiendo con las charlas didácticas y participando en las actividades sin prisas ni aglomeraciones. Es un Halloween al estilo Terra Natura: con valores educativos, cercanía y mucha diversión.

31 de octubre: Gran Fiesta de Halloween

La propuesta más esperada llega el 31 de octubre con la Gran Fiesta de Halloween, una experiencia única que transforma una parte del parque en un recorrido libre lleno de sorpresas. Desde las 17:30 hasta las 00:00 horas, el visitante podrá moverse entre Isla, Humedal y el anfiteatro de aves rapaces, descubriendo rincones temáticos, criaturas misteriosas y un ambiente festivo único en la Región de Murcia.

Durante esta noche tan especial habrá más de una decena de propuestas diferentes: juegos, tattoos embrujados, manualidades tenebrosas, cuentacuentos de leyendas animales, sesiones de 'Dance Halloween', magia, pitonisa del bosque encantado y otros personajes con los que interactuar. La experiencia estará cuidadosamente ambientada para garantizar que cada paso sorprenda al visitante.

Como broche a la noche, todos los niños recibirán una diadema luminosa de regalo, y se podrá disfrutar de una amplia oferta de restauración tematizada. El menú “Catrina”, disponible en los chiringuitos Isla y Humedal por 29€, incluye entrada al evento y una propuesta completa con patatas, plato principal a elegir, postre y bebida. Para quienes buscan una velada más exclusiva, el restaurante Carnívore ofrecerá menús gourmet (49€ adultos / 29€ infantil) en un entorno privilegiado junto a los leones.

Y para alargar la noche, Lunátic abrirá hasta la medianoche con música, cócteles y copas, convirtiendo esta noche en una experiencia completa para grupos de amigos, parejas o familias con adolescentes.

Además, el parque lanza promociones especiales para grupos a partir de 15 personas, lo que lo convierte en una alternativa perfecta también para asociaciones, colegios o empresas que buscan una actividad diferente en estas fechas.

Una oportunidad para disfrutar de la naturaleza… y del miedo

Desde Terra Natura Murcia destacan el valor de ofrecer alternativas de ocio responsables y creativas, especialmente en una época tan significativa como Halloween. "Nuestra prioridad es que las familias vivan una experiencia segura, mágica y educativa. Halloween es una oportunidad perfecta para visitar el parque desde otra perspectiva, con una ambientación cuidada, animación de calidad y, sobre todo, mucho cariño", apunta Gustavo Martínez, director del parque.

La ambientación, el cariño del equipo humano, el diseño temático y las propuestas gastronómicas hacen que Halloween en Terra Natura Murcia se haya consolidado como una cita imprescindible para muchas familias murcianas y visitantes de otras zonas. Este octubre, prepárate para vivir emociones intensas, conocer a criaturas misteriosas y compartir una experiencia única bajo las estrellas.

Las entradas para todos los eventos ya están disponibles en la web oficial del parque: murcia.terranatura.com. Se recomienda reservar con antelación debido al aforo limitado de cada jornada.