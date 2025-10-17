Matavendimia 2025: Catas, conciertos y visitas a bodegas

Desde 2022 se celebra de forma anual en Jumilla la Feria del Vino y del Enoturismo: jornadas de catas de vino, gastronomía y visitas en bodegas, entre otros, bajo el nombre de Matavendimia. Unas jornadas destinadas tanto a público aficionado como al sector más especializado. Se trata de un encuentro experiencial y festivo en torno a la cultura del vino DOP Jumilla, donde poder dar a conocer de cerca la riqueza de esta comarca natural y funcionar como un escaparate de la realidad vinícola y enoturística de las bodegas que hacen la DOP Jumilla un territorio único, lleno de experiencias y vinos para compartir en la mejor feria del vino de España.

Matavendimia 2025 / DOP Jumilla

Actividades del sábado 25 de octubre

11:00 h. Visita al Casco Antiguo de Jumilla. (Organiza el Ayto de Jumilla). Lugar de encuentro: Stand Ruta del Vino en Matavendimia.

11:00 h. Inicio de feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola.

11:45 h. Corro espartero

12:00 h. Experiencias Sensoriales: Cata de chocolastes, frutas y vinos. Actividad diseñada para adultos y también niños (mayores de 6 años) acompañados de un adulto. Con el sumiller Pascual Ibáñez.

14:00 h. Vino y cocina, el arte de realzar los sabores. Cata de 4 vinos acompañada de platos tradicionales castellanomanchegos y murcianos, con el sumiller Álvaro de Miguel.

17:30 h. Comer y beber en Jumilla, una rica, rica historia. La sumiller Eva López, el arqueólogo Emiliano Hernández y el periodista gastronómico Pachi Larrosa dialogan sobre las distintas etapas históricas de los vinos y los platos emblemáticos de la gastronomía jumillana que hoy se degustan en la restauración y en los hogares. Un legado que las distintas civilizaciones han dejado en el Altiplano en forma de productos, elaboraciones y hábitos alimentarios, desde los íberos hasta nuestros días. Todo ello con las nuevas perspectivas que se abren para armonizar esas rectas tradicionales desde maridajes emocionales y moleculares con el concurso de la inteligencia artificial. La praxis llegará de manos de Eva López con una cata al final de la charla para el público asistente.

19:00 h. Taller de iniciación a la cata. Con el enólogo Pedro Sarrión.

21:00 h. Cata maridaje con DOP Quesos de Murcia y DOP Queso de Murcia al Vino. Con la sumiller Guillermina Sánchez-Cerezo.

23:00 h. Fin de feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola.

Actividades del domingo 26 de octubre

10:30 h. Subida trecking y visita guiada al Castillo de Jumilla (Organiza el Ayto de Jumilla). Lugar de encuentro: Plaza de Arriba de Jumilla.

11:00 h. Inicio de feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola.

12:00 h. Primer Concurso de Cata a ciegas 'Matavendimia' – Modalidad individual y por parejas. Con Joaquín Salamero, jefe panel de cata del Consejo Regulador DOP Jumilla. Pon a prueba tus sentidos a través de 6 prueba sensoriales que te harán pasar un rato divertido mientras aprendes y experimentas. No importa tu conocimiento previo sobre cata de vinos. Es una actividad apta para todos los públicos, mayores de edad, y te acompañaremos durante las pruebas, explicándote y resolviendo cualquier tipo de duda. Los ganadores de este concurso se anunciarán a lo largo de la mañana en el escarnio principal, y habrá dos premios: al mejor participante individual y a la mejor pareja. Para inscribirte: cada persona debe comprar reservar una plaza a esta cata, independientemente de la categoría individual o por pareja.

14:00 h. Origen Jumilla. Monastrell a la mesa. Variedad, territorio y cocina en armonía. Con Luis Javier Pérez Prieto, enólogo investigador Imida (Estación Enológica de Jumilla).

17:00 h. Fin de feria en Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola.

Matavendimia 2025 suena a Karlan, KARMENTO y mucho más

Sábado 25

11:45 h. Corro espartero

12:30 h. Danny Solis

16:00 h. Concierto Karlan

18:00 h. Jaleos DJ Set

21:00 h. Harvy

Domingo 26

12:00 h. Coros y Danzas

13:00 h. KARMENTO

14:30 h. Jutxa Ródenas DJ

Enoturismo en bodegas

Bodegas Xenysel

El sábado 25 de octubre, a las 11:00 h, desde Viñedos y Bodegas Xenysel se organiza una visita especial a su bodega, que incluirá un recorrido por el viñedo, un tour guiado a bodega y una cata de tres de sus vinos ecológicos con ágape. Como agradecimiento a quienes participen, entregarán una tarjeta que podrán presentar en su stand durante el evento Matavendimia 2025 en Jumilla. Aquellos que muestren la tarjeta al finalizar la visita recibirán de regalo una copa de uno de sus vinos premium, como agradecimiento por su participación en esta experiencia exclusiva en Viñedos y Bodegas Xenysel.

Precio: 18 €, incluyendo visita a la bodega y el viñedo, cata de 3 vinos y ágape. Además, incluye el coste de la copa oficial de Matavendimia, que se podrá recoger en el stand de venta de copas.

Bodegas BSI

Recorre la bodega más grande de la D.O. Jumilla con una visita guiada donde descubrirás su historia y la elaboración de sus vinos. Disfruta de una cata única en barrica, degusta dos vinos maridados con embutidos típicos, quesos y pan casero con su AOVE Entrañable, y finaliza con una copa de vino en su stand de la Feria de la Vendimia, llevándote además tu copa de recuerdo de la feria.

Precio: 17 € (incluye la copa oficial de la Matavendimia).

Reserva en el 968 780 700 o enoturismo@bsi.es.

Bodegas Silvano García

Sábado y domingo: 11:30 h., 12:15 h., 13:00 h., y 13:30 h.

Una propuesta sabrosa y muy jumillana pensada para disfrutar durante la Feria del Vino y Enoturismo DOP Jumilla. 'Entre Vinos y Tapas' ofrece una experiencia gastronómica guiada que combina el sabor de sus vinos con productos locales en un formato ágil, cercano y lleno de identidad.

Los asistentes serán recibidos en la bodega, donde se les explicará que es Bodegas Silvano García y la DOP Jumilla y disfrutarán de una cata maridaje de dos vinos DOP Jumilla, acompañada de dos tapas tradicionales elaboradas con productos típicos de la zona:

Vino blanco maridado con la clásica marinera (ensaladilla rusa con anchoa).

maridado con la clásica (ensaladilla rusa con anchoa). Vino tinto acompañado de queso y embutido local .

acompañado de . Para finalizar, una copa extra de vino servida en el stand de Bodegas Silvano García en Matavendimia.

Además, la experiencia incluye la copa oficial de la feria, que el visitante se llevará para disfrutar de la feria Matavendimia.

Duración: 45 minutos – 1 hora

Precio: 15 € (incluye la copa oficial de la Matavendimia).

Bodegas Alceño

Domingo de 11:00 a 13:00 horas.

De la mano de su enólogo, podrás visitar la parte antigua de la bodega, la zona de elaboración, crianza, embotellado y terminar en la sala de cata, donde se hace un minicurso de cata con 5 vinos y un aperitivo posterior.

Para dudas, puedes consultar con Juan Miguel Benítez - Tel. 649 88 58 68 /enologo@alceno.com

Precio: 25 €

Bodegas Luzón

Visita que incluye un recorrido por la bodega y explicación del proceso de elaboración del vino con una degustación de 3 vinos y un aperitivo (paleta ibérica y queso). Además, incluye el coste de la copa de Matavendimia, que podrás recoger en el stand de venta de copas y 1 ticket canjeable por una copa de vino Premium en el stand de Bodegas Luzón en la Feria de Enoturismo – Matavendimia.

Sábado y domingo. Horario - 11:00 h. Duración – 2 horas.

Precio: 17.50€ por persona. Niños de 3 a 17 años – 5€.

Información y reservas en info@bodegasluzon.com o por el teléfono 968784135.

Bodegas Viña Elena

Visita guiada por sus viñedos, por las diferentes bodegas y cata de 3 vinos.

Sábado a las 10:00 h.

Precio: 15 € (incluye la copa oficial de la Matavendimia).

Súbete al bus del vino Sábado 25 octubre Bus 1 (Murcia con visita al Museo) Salida de Murcia: 9:30 h. Llegada a Jumilla: 10:30 h. y visita al Museo del Vino de Jumilla. Llegada a Matavendimia: 11:00 h., donde pueden recoger su copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 20:00 horas. Reserva tu plaza por 1 2 € Bus 2 (Murcia directo sin visita al museo) Salida de Murcia: 11:00 h. Llegada a Matavendimia: 12:00 h., donde pueden recoger su copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 21:00 horas. Reserva tu plaza por 1 2 € Bus 3 (Cartagena con visita al museo) Salida de Cartagena: 9:30 h. Llegada a Jumilla: 11:00 h. y visita al museo del vino de Jumilla. Llegada a Matavendimia: 11:30 h. donde pueden recoger su copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Cartagena: 20:00 horas. Reserva tu plaza por 1 2 € Bus 4 (Cartagena directo sin visita al museo) Salida de Cartagena: 10:30 h. Llegada a Matavendimia: 12:00 h., donde pueden recoger su copa gratuito en el stand de venta de copas. Regreso a Cartagena: 21:00 horas. Reserva tu plaza por 1 2 € Domingo 26 octubre Bus 5 Salida de Murcia: 10:00 h. Llegada a jumilla: 11:00 h. y visita al museo. Llegada a Matavendimia: 11:30 h., donde pueden recoger su copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 17:00 horas. Reserva tu plaza por 1 2 €

Bus 6 Salida de Cartagena: 10:00 h. Llegada a Jumilla: 11:30 h. y visita al museo. Llegada a Matavendimia: 12 h. donde pueden recoger su copa gratuita en el stand de venta de copas. Regreso a Murcia: 17:00 horas.

