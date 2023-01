Antes de que lleguen las grandes heladas a la Región de Murcia este domingo, no estaría de más aprovechar que aún se puede salir a la calle sin quedarse congelado por el frío. Si no lo haces porque no sabes a dónde ir o en qué ocupar tu tiempo, aquí tienes algunas sugerencias y eventos que tendrán lugar este sábado.

Música Concierto de Walls Ginés Paredes regresa tras llenar hasta los topes la legendaria sala La Riviera de Madrid. El murciano, que se ha convertido en uno de los principales referentes de la Nueva Ola del pop español, presenta su primer disco, Los niños del parque, en la Sala Mamba! de Murcia a las 10 de la noche. La entrada cuesta 20 euros. Walls: "En la música, a veces, se tiende a romantizar movidas serias como la depresión" Concierto de Celtian La banda de folk metal fundada por Diego Palacio en 2017, el flautista de Mägo de Oz, llega al Garage Beat Club (Murcia) a las 10 de la noche. El grupo, con Xana Lavey como vocalista, interpretará su tercer disco, Sendas de leyenda. El precio de la entrada oscila entre los 15 y los 30 euros. Concierto de Marta Gómez La cantautora colombiana llega con su gira Canciones de sol y luna al Teatro Circo de Murcia. La ganadora de dos Latin Grammys interpretará sus canciones especialmente para los niños a las siete de la tarde por un precio de ocho euros. Teatro El diablo cojuelo Con la referencia al clásico de Luis Vélez de Guevara, la Compañía Nacional de Teatro Clásico llega este sábado al Teatro Romea (Murcia) a las 21.00 horas. La comedia que dura cerca de hora y media cuenta la historia de dos payasos a los que le encargan hacer un clásico, algo que afrontan como una gran oportunidad para tener trascendencia. En la librería solo queda el ejemplar de El diablo cojuelo, así que es la elegida a la fuerza. A partir de ahí, dos tramas entran en escena: la de la locura de la historia contada en el libro y la de una compañía que siempre está al bode del fracaso. La entrada oscila entre los 13 y los 20 euros. Turismo regional Nunca es tarde para conocer los mayores encantos que ofrece la Región de Murcia. Mucho menos si son paisajes de gran valor geológico, científico, cultural e incluso extraños en sus formas, tanto como para ser declarados Monumentos Naturales con el fin de garantizar su preservación. En la Región existen cinco: Los cinco Monumentos Naturales de la Región de Murcia que debes visitar Cine Estrenos y películas que siguen en cartelera Un buen rato frente a la pantalla, en una cómoda butaca y con unas palomitas en la mano tampoco es una mala opción. Estos son los títulos que ofrece este fin de semana la cartelera de Murcia: A todo tren 2

Avatar: el sentido del agua

El asombroso Mauricio

Menú

El peor vecino del mundo

Living

M3gan

Poker Face

Operación Fortune: el gran engaño

Reza por el diablo

Una herencia de muerte

El gato con botas: el último deseo

Babylon

Decision to Leave Un paseo por el medievo No faltan en la Región enclaves de pueblos y municipios que reflejan cómo vivieron las civilizaciones que habitaron la Península en el pasado. En ellos se pueden encontrar desde conjuntos declarados como Patrimonio Histórico por la UNESCO, yacimientos, castillos o arte hasta vinos y arroz con Denominación de Origen. Pueblos medievales de la Región de Murcia Si decides quedarte en casa... Estas son las series y películas que han llegado este viernes o este sábado a las principales plataformas de streaming: Netflix Sahmaran

Jung_E

Misión Majnu HBO Max Arny. Historia de una infamia

Gozilla vs Kong Amazon Prime Video The Legend of Vox Machina

Objetos

Spirit: Indomable Movistar+ La vida padre

El Show de Elon Musk Filmin Un héroe anónimo

Sentinelle Sud

El asesinato de un periodista

Para Olivia