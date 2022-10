¿Un domingo sin planes? Que no sea por no saber qué hacer. Entre levantarse a mediodía y echarse una siesta en el sofá mientras suena de fondo una película de Antena 3... en la Región de Murcia hay alternativas. No hay excusas para no combatir el aburrimiento o hacerse el remolón.

Este domingo, la agenda en la Región de Murcia está marcada por varios eventos para públicos variados. Aunque no siempre es apetecible 'meterse' en lugares multitudinarios: en ese caso también existen otras opciones. El objetivo es no quedarse en casa y, si aparecen las ganas de salir, ni lo pienses. Te facilitamos algunos de los planes a los que te puedes apuntar. Free tour por Murcia Este tipo de visitas guiadas se han puesto de moda en los últimos tiempos prácticamente en toda Europa. El de este domingo comenzará a las 12 del mediodía en el Monumento de Floridablanca. El guía descubrirá a todo el que asista la Historia de la ciudad, recorriendo los puntos más emblemáticos durante una hora y media. La ruta finalizará en la plaza de Santo Domingo. Puedes apuntarte en lasuperagenda.com. Además, si prefieres hacer el recorrido por la noche, otra opción es también un free tour, en este caso 'Murcia Oscura', con historias de terror, amor y odio. En este caso, puedes apuntarte en tourgratis.com. Concierto de Anna Von Hausswolff La cantante, compositora y pianista sueca se ha convertido en una de las artistas más conocidas de la escena indie. Este domingo actuará en Garaje Beat Club de Murcia a las ocho y media de la tarde. Exhibición de la Guardia Civil La Guardia Civil de Murcia realizará en la plaza Circular, a partir de las diez de la mañana, una exhibición de recursos técnicos y humanos. Se trata de uno de los actos oficiales de la celebración de la festividad de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar. La exposición de medios técnicos estará compuesta por una veintena de vehículos de algunas de sus especialidades, como Unidad de Seguridad Ciudadana, GEDEX, Servicio de Protección de la Naturaleza, GEAS, Servicio Cinológico, Policía Judicial, Servicio Aéreo, Servicio Fiscal, Intervención de Armas, Conducciones y el recientemente creado Equipo de Drones. Además, se mostrará cómo trabajan con perros adiestrados en la búsqueda de personas y en la detección de drogas y explosivos. Bacanal El más salvaje cabaret de los sentidos, dice la descripción de este circo de los horrores. La intención del show es "avivar los instintos más básicos del ser humano, sus deseos más ocultos y dar rienda suelta a los placeres más carnales". Es ahí cuando entra en escena Lucifer, el artífice del festín. Se interpreta en el recinto de La Fica. Hay dos pases, uno a las cinco y otro a las ocho de la tarde. ¿Quieres montártelo por tu cuenta? Visita un pueblo medieval Pueblos medievales de la Región de Murcia Otros rincones con encanto que quizás desconoces 8 pueblos con encanto de la Región de Murcia, algunos desconocidos, para descubrir este fin de semana Ruta guiada ‘Tesoros de Roma’ La cita será en el Museo del Teatro Romano de Cartagena a las 11 de la mañana, con un recorrido que permite a los interesados viajar por el arte clásico más exquisito de la antigua Roma. Alicia en el musical de las maravillas La adaptación de Lewis Carroll para los más pequeños llega al Auditorio El Batel de Cartagena a las cinco de la tarde. En esta producción de Trencadís Produccions los personajes de siempre intentarán encontrar respuestas a preguntas que emergen desde los nuevos retos de la sociedad de la información. ¿Es posible la reconciliación entre las pantallas y los libros? Luz en el Puerto Si te dejas deslumbrar por los espectáculos de luces poco convencionales, este es el tuyo. Tendrá lugar en Plaza Mayor de Cartagena, a las 9, las 9.45 y las 10.30 horas de la noche. Se trata de una proyección de luz y sonido en el mar sobre una pantalla natural creada con la propia agua. La proyección cuenta con un novedoso sistema que, mediante gotas, crea una superficie de más de 30 metros de altura, que combina juegos de luces y creaciones 3D, iluminaciones, efectos de sonido y música enfocada a narrar la historia de Cartagena y su puerto.