La guerra entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez vuelve a estar abierta. Esta tarde, los dos rostros más conocidos de 'Sálvame' han protagonizado una tensa pelea en pleno directo después de las acusaciones de la colaboradora, en las que aseguraba que el presentador les mostraba a sus compañeros fotos suyas en las que aparecía "horrorosa".

Después de hacer este comentario, la de Paracuellos ha dejado caer que también tiene imágenes del catalán, lo que ha hecho que este estallara: "Que salgas diciendo que tienes fotografías mías me hace darme cuenta del nivel de persona que eres, por si me faltara conocerlo. Eso jamás te lo hubiera dicho yo a ti".

"Te estoy pidiendo perdón, no eres capaz de aceptar las disculpas y encima dices que tienes fotografías mías", se ha quejado Jorge Javier, mostrándose muy indignado por la actitud de la 'princesa del pueblo'.

El también conductor de 'La casa fuerte' y 'Supervivientes' ha arremetido contra la colaboradora, que apenas ha rechistado. "De mí puedes enseñar lo que te de la gana. No me vengas ahora con esto, ni con amenazas, ni nada. ¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Solo tú tienes esa potestad? Conmigo no, chata", le ha espetado.

Belén Esteban ha roto a llorar, algo que no ha hecho parar a su compañero de programa: "No me vale, y no me llores porque me da igual. El lloro funciona muy bien en cámara. A tomar por saco". Jorge Javier daba por zanjada la discusión con esta frase, provocando que la ex de Jesulín de Ubrique abandonara el plató entre lágrimas.