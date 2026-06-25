Muere Vicente ‘Pepino’, alma de uno de los chiringuitos más icónicos de Cabo de Palos

La hostelería de la Región de Murcia despide a uno de sus nombres más queridos. José Vicente Bohajar Medina, conocido por todos como Vicente 'Pepino', falleció de forma inesperada el pasado 23 de junio a los 54 años, según ha informado la publicación especializada Las Gastrocrónicas.

Nacido en Murcia el 15 de junio de 1972, Vicente 'Pepino' se convirtió con el paso de los años en un referente de la restauración regional gracias a su trabajo al frente del emblemático chiringuito Cabo P**, situado en la playa de Levante de Cabo de Palos.

Como responsable de la empresa Pepinos Jet S.L., hizo de este establecimiento uno de los locales más conocidos del litoral murciano, frecuentado tanto por vecinos de la Región como por turistas. Su apuesta por una cocina ligada al producto y un trato cercano con los clientes contribuyeron a consolidar la popularidad del negocio.

Más allá de su faceta profesional, quienes le conocieron destacan su carácter afable y su capacidad para crear vínculos personales, convirtiéndose en una figura muy apreciada dentro del sector hostelero.

Vicente residía en el barrio murciano de Santa Eulalia y era padre de una hija, Candela. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros de profesión y clientes habituales, que han mostrado numerosas muestras de cariño y condolencias tras conocerse la noticia.

Desde Las Gastrocrónicas, medio que dio a conocer el fallecimiento, recuerdan a Vicente 'Pepino' como un apasionado de la cocina y de la hostelería, una persona con la que compartieron numerosas entrevistas y reportajes a lo largo de los años.

El hostelero murciano, fallecido a los 54 años, deja un legado marcado por la cocina, la cercanía y la amistad. / Las Gastrocrónicas

Una despedida cargada de emoción

La noticia del fallecimiento de Vicente 'Pepino' ha provocado una oleada de mensajes de cariño en redes sociales. Amigos, compañeros de profesión y clientes han querido recordar no solo al hostelero, sino también a la persona cercana, generosa y vital que fue.

Uno de los testimonios más emotivos ha sido el del escritor y periodista Nacho Ruiz, amigo de la adolescencia. En un extenso mensaje, rememora los años compartidos en el barrio de Santa Eulalia, la pasión por la música punk, las motos y una juventud vivida con intensidad. Ruiz lamenta especialmente todas esas cenas y encuentros que fueron aplazando con el paso del tiempo y que ya nunca podrán celebrarse. Su reflexión sobre la fragilidad de la vida y el peso de los recuerdos ha conmovido a quienes conocieron a Vicente, al que define como uno de esos amigos que marcan una etapa para siempre.

Vicente 'Pepino', siempre sonriente tras la barra / L.O.

El recuerdo de quienes compartieron su cocina

También el cocinero Javier Méndez, que trabajó durante años junto a Vicente, ha querido rendirle homenaje con unas palabras en las que destaca su enorme calidad humana.

Méndez recuerda que 'Pepino' fue quien les tendió la mano a él y a su esposa, Tetyana, en un momento especialmente complicado, ofreciéndoles una oportunidad laboral que cambiaría sus vidas. Gracias a esa etapa, explica, nació su historia de amor e incluso celebraron su boda en el chiringuito que Vicente regentaba en Cabo de Palos.

El chef evoca asimismo las numerosas jornadas de trabajo compartidas, las celebraciones familiares y las cenas de Nochebuena junto a Candela, la hija del hostelero. En su despedida, lo define como un amigo leal, siempre dispuesto a ayudar, cuya generosidad y sonrisa permanecerán para siempre en la memoria de quienes lo conocieron.

Funeral este jueves en Espinardo

La capilla ardiente de José Vicente Bohajar Medina se encuentra instalada en el Tanatorio de Jesús, en Espinardo. El funeral por su eterno descanso se celebrará este jueves, 25 de junio, a las 12.15 horas en la capilla del tanatorio y, posteriormente, recibirá sepultura en el mismo recinto.

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Con su fallecimiento desaparece uno de los nombres más queridos de la hostelería murciana. Su legado, ligado a la gastronomía, la hospitalidad y la amistad, permanecerá vivo en el recuerdo de quienes compartieron con él una mesa, una cocina o una conversación frente al mar en Cabo de Palos.