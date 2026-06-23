Fallece a los 84 años José Bonnet, exconcejal de Cartagena y divulgador de la astronomía

José Bonnet Casciaro, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena, ha fallecido a los 84 años. Capitán de la marina mercante, viajero, divulgador científico y escritor, fue una figura destacada de la vida pública y cultural cartagenera durante las últimas décadas.

Bonnet formó parte de la primera Corporación democrática de Cartagena, surgida de las elecciones municipales de 1979, como representante del Partido Cantonal, formación de la que fue cofundador junto a Carlos Romero, Julio Frigart y Luis Ruipérez.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha trasladado en nombre de la Corporación municipal sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del exedil, y ha subrayado su aportación a la vida pública local en los primeros años de la democracia municipal, así como su papel clave en la divulgación de la astronomía en la ciudad.

Una vida ligada al mar y al cielo

Capitán de la marina mercante, José Bonnet Casciaro desarrolló una intensa trayectoria vinculada a la navegación, la astronomía náutica y la divulgación científica. En la década de los ochenta impulsó la creación de la Asociación Astronómica de Cartagena, entidad que presidió durante décadas y desde la que promovió observaciones, cursos, conferencias y actividades dirigidas a escolares, universitarios y público general.

Uno de sus principales legados fue la puesta en marcha del Observatorio Astronómico en las instalaciones municipales de Canteras, un proyecto que permitió dotar a Cartagena de un espacio estable para la observación del cielo, la formación y la divulgación científica. Las instalaciones incorporaron aulas, zonas de trabajo y cúpulas destinadas a la actividad astronómica.

Escritor e investigador

Además de su labor científica y divulgativa, Bonnet mantuvo una amplia actividad cultural centrada en la historia, la navegación y la astronomía. Entre sus obras publicadas figuran Cartagena 92. Indefensión y ruina, La historia como problema, La conjura de los perdedores, Campos Elíseos y Pacífico. El lago español.

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Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en diciembre de 2018, durante el homenaje que el Ayuntamiento de Cartagena rindió a los miembros de la primera Corporación democrática salida de las elecciones municipales de 1979. En aquel acto, Bonnet apeló a la unidad de las fuerzas políticas municipales para defender los intereses de Cartagena.