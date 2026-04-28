Muere Sebastián Sánchez Cerón, referente del atletismo murciano durante más de 40 años

El atletismo murciano despide a una de sus figuras más respetadas y queridas. Sebastián Sánchez Cerón, conocido por todos como 'Sebas', ha fallecido dejando tras de sí más de cuatro décadas de dedicación al deporte regional y nacional.

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia ha expresado su pesar por la pérdida de quien considera una figura esencial de este deporte. Sánchez Cerón desempeñó durante más de 40 años la labor de juez, una responsabilidad que asumió desde 1980 y en la que fue creciendo hasta alcanzar en 1989 la categoría de Juez Árbitro. Además, formó parte del Panel A de especialistas en medición de circuitos de ruta y de salidas, consolidándose como una referencia dentro del estamento arbitral.

Su trayectoria estuvo ligada a algunas de las grandes citas del atletismo internacional. Participó como juez en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en el Campeonato del Mundo al Aire Libre de Sevilla 1999, en el Mundial de Pista Cubierta de Valencia 2008 y en el Campeonato de Europa de Barcelona 2010. También acompañó a la selección española en el Mundial de Londres de 2017, sumando así una carrera de enorme prestigio, construida siempre desde el trabajo silencioso y la profesionalidad.

Más allá de su presencia en competiciones de primer nivel, 'Sebas' también dejó huella en la estructura organizativa del atletismo español. Fue miembro de la Comisión de Salidas y de la Junta Directiva del Comité Nacional de Jueces entre 2009 y 2016, además de formar parte de la Asamblea General de la Real Federación Española de Atletismo en representación del estamento de jueces entre 2009 y 2012. En la Región de Murcia ejercía desde 2016 como presidente del Comité de Disciplina de la federación autonómica.

El reconocimiento a toda una vida de entrega llegó en 2023, cuando la Real Federación Española de Atletismo le concedió la placa Juan Sastre, la máxima distinción otorgada por el Comité de Jueces. El galardón premiaba su interés, continuidad, constancia, aportaciones y amor al atletismo, valores que definieron su manera de entender este deporte.

Con su fallecimiento, el atletismo pierde no solo a un gran juez, sino también a una persona profundamente respetada por generaciones de deportistas, técnicos, compañeros y dirigentes.

Noticias relacionadas

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia ha trasladado su cariño y apoyo a familiares, amigos y a toda la familia del atletismo, que hoy llora la pérdida de uno de sus nombres imprescindibles. Sebastián Sánchez Cerón deja una huella imborrable y un legado de dedicación que permanecerá en la memoria del deporte murciano.