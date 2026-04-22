Muere Francisco García, fundador de una de las firmas de cestas de Navidad más conocidas de Murcia

Francisco García Martínez, fundador de la empresa murciana Fragama-Naviser, ha fallecido a los 83 años. El empresario estaba considerado una figura destacada en el sector regional de la distribución alimentaria, especialmente en los ámbitos de los vinos, los jamones y las cestas de Navidad.

.Según recoge el portal especializado Las Gastrocrónicas Las Gastrocrónicas, Francisco García puso en marcha en los años 70, junto a su esposa, Carmen Morell Pérez, el proyecto empresarial que daría origen a Fragama-Naviser. La firma comenzó su andadura de forma modesta y con el paso de las décadas se consolidó como una empresa de referencia en la distribución de productos alimentarios y lotes navideños en la Región de Murcia. según ha informado el portal especializado Las Gastrocrónicas

Deja un legado de más de 40 años que continuará en manos de sus hijos

La empresa desarrolló su actividad bajo el lema ‘El sabor de la calidad’, con una filosofía centrada en la selección de productos y la atención al cliente. En la actualidad, el negocio continúa en manos de la segunda generación de la familia, con sus hijos Paco, Pedro, Tomás y Matías vinculados a la compañía.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Fragama-Naviser ha trabajado con marcas reconocidas del sector, entre ellas Juan Gil, Muga, Sánchez Romero Carvajal o Juvé y Camps, consolidando su posición en el mercado regional.

El funeral se celebrará este jueves, a partir de las 16.00 horas, en el Tanatorio Salzillo

La información difundida por Las Gastrocrónicas subraya también el perfil cercano del empresario y el peso que tuvo la familia en el desarrollo del proyecto, así como la continuidad de unos valores empresariales basados en el esfuerzo, la calidad y el trato directo.

El funeral se celebrará este jueves por la tarde, a partir de las 16.00 horas, en el Tanatorio Salzillo, donde está previsto que familiares, amigos y personas vinculadas a la empresa le den su último adiós

Noticias relacionadas

Con la muerte de Francisco García Martínez desaparece uno de los nombres ligados al crecimiento de una firma histórica del tejido empresarial murciano.