In memoriam
La Catedral de Murcia acogerá este viernes el funeral por José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes
La misa, a las 19:30 horas, será oficiada por el obispo José Manuel Lorca Planes
L.O.
La Catedral de Murcia celebrará el próximo viernes la misa funeral por José Fuertes, consejero delegado de Grupo Fuertes-ElPozo Alimentación, fallecido el pasado 18 de febrero. La eucaristía tendrá lugar a las 19:30 horas y estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
El acto reunirá a familiares y amigos, además de representantes del tejido empresarial y trabajadores de la compañía que quieran rendir homenaje a una figura clave en el desarrollo de ElPozo y, según destaca el entorno familiar, en el impulso social y económico de la Región.
La familia ha trasladado su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas desde su fallecimiento, así como por los mensajes de condolencia y respeto que, subrayan, han supuesto un respaldo en estos días.
José Fuertes fue considerado una referencia del sector ganadero a nivel regional y nacional. Su trayectoria estuvo marcada por su contribución a la modernización del sector porcino español a través de ElPozo Alimentación y por el impulso de Cefusa, empresa ganadera integrada en Grupo Fuertes y una de las compañías líderes del sector.
