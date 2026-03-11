Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

In memoriam

La Catedral de Murcia acogerá este viernes el funeral por José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes

La misa, a las 19:30 horas, será oficiada por el obispo José Manuel Lorca Planes

José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes, fallecido el pasado 18 de febrero

José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes, fallecido el pasado 18 de febrero / L.O.

L.O.

La Catedral de Murcia celebrará el próximo viernes la misa funeral por José Fuertes, consejero delegado de Grupo Fuertes-ElPozo Alimentación, fallecido el pasado 18 de febrero. La eucaristía tendrá lugar a las 19:30 horas y estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El acto reunirá a familiares y amigos, además de representantes del tejido empresarial y trabajadores de la compañía que quieran rendir homenaje a una figura clave en el desarrollo de ElPozo y, según destaca el entorno familiar, en el impulso social y económico de la Región.

La familia ha trasladado su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas desde su fallecimiento, así como por los mensajes de condolencia y respeto que, subrayan, han supuesto un respaldo en estos días.

José Fuertes fue considerado una referencia del sector ganadero a nivel regional y nacional. Su trayectoria estuvo marcada por su contribución a la modernización del sector porcino español a través de ElPozo Alimentación y por el impulso de Cefusa, empresa ganadera integrada en Grupo Fuertes y una de las compañías líderes del sector.

