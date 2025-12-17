Fallece Isabel Tapia, fundadora de la asociación Gaylespol

La fundadora de la asociación Gaylespol y vicepresidente de EGPA (European LGBT Police Association), Isabel Tapia, ha fallecido este miércoles por motivos que no han trascendido. Así lo comunicaron a través de redes sociales múltiples compañeros de vida y las agrupaciones en las que se encontraba integrada.

Sus allegados la definen como "una gran compañera y amiga". Mencionan que fue una figura clave en la defensa de la igualdad y los derechos LGTBI+ en el ámbito policial y de la seguridad pública, "dejando una huella imborrable por su compromiso, liderazgo y dedicación incansable".

Según explican su trabajo y ejemplo "han contribuido de manera decisiva a construir organizaciones más justas, inclusivas y comprometidas con la diversidad".

Gaylespol ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y a todas las personas que tuvieron el privilegio de "compartir camino con ella". "Su legado y su memoria permanecerán siempre entre nosotros", han concluido.

A lo largo de la historia siempre han existido personas que se movilizan frente a las injusticias, o a lo que consideran como tal, para romper con la alienación que no permite que el resto vea el problema. Tal es el caso de Tapia, una mujer que dedicó parte de su vida a luchar contra los estereotipos y prejuicios arraigados en unos cuerpos policiales que venían, según mencionó la activista en una entrevista para este periódico en 2023, "de un pasado represor y machista que perseguía y torturaba al colectivo LGBTI".

Con este propósito fundó la asociación Gaylespol. La agrupación nació el 28 de abril del 2006 con el compromiso de visualizar la diversidad dentro de los cuerpos policiales, de garantizar los derechos de todo el colectivo LGTBI y de luchar contra el odio y la discriminación hacia toda persona.