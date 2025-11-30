Muere José Martínez, el histórico librero de Los Soportales de la Catedral de Murcia

José Martínez Rodríguez (Llano de Brujas, 1938), propietario de la Librería Ramón Jiménez, en los soportales de la Catedral de Murcia, ha fallecido este domingo a primera hora de la mañana a los 87 años de edad, según informó la familia en redes. Sus restos han sido velados durante el día de hoy en el Tanatorio de Jesús.

El decano de los libreros de Murcia llevaba desde 1982, cuando se la traspasó su fundador, Ramón Jiménez, dando un servicio personal y cercano a todos sus clientes, amantes de la lectura.

Historia publicada en el Instagram de la librería. / L. O.

La vida de José Martínez

José Martínez nació en Llano de Brujas en 1938, en plena Guerra Civil, en el seno de una familia de ocho hermanos. Todos tuvieron muy pronto que abandonar el colegio para poder comer -Pepe, que es como le conocen los amigos y clientes, lo hizo a los 13 años-. "Pasábamos hambre y teníamos que hacer lo que fuera. Había que sobrevivir y trabajar para ayudar a la familia", recordaba entonces este entrañable murciano que mantuvo en los soportales de la Catedral la librería más antigua de Murcia, con la misma esencia desde que abrió sus puertas allá por 1948 como una papelería, aunque muy pronto incorporó los libros.

Su humanidad, amabilidad y esa capacidad innata que tenía para conectar con el cliente le convirtieron en una persona especial. Por ello, unos años después de entrar en la librería como 'chico para todo', barriendo, limpiando cristales y haciendo recados, Ramón Jiménez y su esposa, que no tenían hijos, lo tuvieron claro. Le traspasaron el negocio en 1982: "El matrimonio pactó que la librería me la quedaría yo e incluso lo pusieron en el testamento para que no hubiera problemas", recuerda Pepe Martínez, quien en sus primeros años venía todos los días desde Llano de Brujas en bicicleta para trabajar en esa papelería donde le encontró trabajo el profesor del colegio donde estudiaba.

La familia de José Martínez, que tenía dos hijos y nietos, ya ha anunciado que continuarán con su legado al frente de la mítica librería "tal y como él hubiera querido".