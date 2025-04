Ángeles, compañera para siempre

Hoy hemos despedido a Ángeles Martínez Gómez. Y lo hemos hecho como ella quería: con la bandera de su partido cubriendo su féretro y con La Internacional sonando de fondo. Un adiós tan digno como lo fue su vida, una vida que empezó de la forma más injusta y terminó dejándonos un ejemplo que ya es parte de nuestra memoria colectiva.

Ángeles nació el 27 de junio de 1939 en Alcantarilla, pero con apenas unas semanas de vida, entró en la cárcel vieja de Murcia acompañando a su madre, presa política del recién instaurado régimen franquista. Pasó sus primeros meses de vida entre rejas, no por ningún crimen cometido, sino por el crimen de haber nacido siendo la hija de una mujer republicana. Esa niña se convirtió con el tiempo en la presa más joven de la prisión de Murcia. Y también, años después, en una mujer fuerte, libre, comprometida y profundamente socialista.

Militante de las Agrupaciones Socialistas de Alcantarilla y de La Ñora, donde llegó a ser alcaldesa pedánea, fue una figura querida, respetada y siempre coherente. Militante del PSOE durante décadas, caminó sin desviarse ni un paso del compromiso que asumió desde muy joven. Lo hizo cuando era difícil, cuando dolía, cuando costaba. Y también cuando muchos dejaron de creer. Pero Ángeles nunca dejó de creer. Y ese es quizá el mayor legado que hoy nos deja. Lo que nos enseña. Que creyó en la política como herramienta de transformación. En el partido como lugar de militancia, no de poder. En la memoria como deber moral. Y creyó, por encima de todo, en las personas.

Hoy, mientras los muros de aquella cárcel que la vio llorar en sus primeros días pretenden ser derribados sin memoria ni respeto para dar paso a un bar-restaurante, Ángeles nos vuelve a recordar —con su sola vida— que no se puede construir el futuro sobre el olvido. Que no podemos permitir que se borre lo que pasó. Que se trivialice una dictadura. Que se oculte lo que costó recuperar la libertad. Que se arrincone a quienes, como ella, vivieron, resistieron y lucharon para que hoy tengamos derecho a hablar, a votar, a militar.

Ángeles se ha ido, sí. Pero no en silencio. Ni siquiera cuando el alzhéimer empezó a borrar su memoria, ella guardó silencio. Con valentía se sentó frente a las cámaras y contó su historia. Nos la gritó para que perdurará por siempre. Su despedida de hoy ha sido otro grito suave pero firme, como ella era: recordándonos que no estamos aquí por azar, ni por oportunismo. Que estamos por convicción. Que militamos por coherencia. Que seguimos creyendo en el socialismo por mujeres como ella, que nos mostraron el camino sin alardes, sin buscar focos, pero con una dignidad que ya quisieran muchos otros discursos grandilocuentes.

Compañera, no tuve el honor de conocerte en vida, pero te despido a través de estas palabras porque tu historia y tu ejemplo me obligan a hacerlo. A gritarlo como hiciste tú. Hoy la tierra te ha recibido, compañera. Pero no te entierra el olvido. Te sembramos en la memoria, donde seguirás creciendo con cada lucha, con cada calle recuperada, con cada muro de esa cárcel que siga en pie, con cada historia que se niega a ser silenciada.

Como escribió Miguel Hernández:

“A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.”