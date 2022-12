Francisco Saorín, concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Cieza y principal líder de la formación ecosocialista, ha fallecido este martes, a los 53 años, debido al cáncer de páncreas que se le diagnosticó en mayo de 2021. En dicha fecha, Saorín anunció públicamente su enfermedad declarando que dejaba sus funciones como concejal y figura destacada en el Equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU, para centrarse en luchar contra la enfermedad. Desgraciadamente, a pesar de su gran fortaleza física y anímica, no ha logrado superarla tras 20 meses de dura batalla, sin rendirse nunca y mostrando su enorme capacidad de lucha, cualidades que siempre le han caracterizado.

Francisco Saorín, después de toda una vida consagrada a su familia y a IU-Verdes, se convirtió en la máxima figura de la formación de izquierdas en el municipio y en el candidato de la misma a la alcaldía en las dos últimas legislaturas, donde ha resultado imprescindible para la formación de la coalición del Gobierno municipal. Desde 2015 ejerció como concejal, destacando principalmente en las Concejalías de Obras y de Servicios, donde llevó a cabo numerosos proyectos y recibió el reconocimiento de la ciudadanía ciezana por «su gran gestión, su trato siempre cordial y su gran preocupación por resolver los problemas de los ciezanos y las ciezanas».

Si en política destacó por su excelente labor, en el ámbito personal deja una huella todavía más profunda entre quienes tuvieron la fortuna de conocerlo. Era una persona amable, entregada, cercana y siempre preocupada por el bienestar de todos. Además, poseía una gran fortaleza física y moral que le facilitaba poner un gran empeño en sus gestiones y convicciones.

Desde estas líneas queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descansa en paz, Paco; que la tierra te sea leve.

In memoriam

Temprano madrugó la madrugada. Ha fallecido Francisco José Saorín Rodríguez, Paco Saorín.

Han sido 20 meses de una dura batalla contra el cáncer. «Tengo que enfrentarme a esta enfermedad y su tratamiento, encararla y ponerla en su sitio», dijo el 4 de mayo de 2021 en una comparecencia pública junto al alcalde de Cieza, mientras anunciaba que dejaba temporalmente sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento para luchar contra la terrible enfermedad que le habían diagnosticado. A pesar de su tenaz lucha, no ha podido ser; la enfermedad, como en otros tantos casos, ha ganado la contienda y con ello se ha producido la irreparable pérdida de un extraordinario compañero para Encarna, su mujer, a la que tanto ha querido y con la que ha compartido unos maravillosos años, para sus hijos, Pablo y Paco, a los que ha educado como buenas personas y por los que se ha desvivido. La pérdida para la familia de Izquierda Unida de Cieza y para sus muchos amigos. La pérdida de un gran político, trabajador incansable, gestor eficaz y cercano y sensible a los problemas de la gente. La gran pérdida de una honesta y excelente persona. Paco Saorín, a sus 53 años, nos ha dejado y ya no podrá decir esa frase que repetía con convicción: «seguiremos trabajando», aunque su impronta permanecerá entre nosotros.

Paco Saorín, como él mismo explicó en un vídeo filmado para las elecciones municipales de 2015, abandonó los estudios de Teología para dedicarse a su gran vocación: trabajar por los más necesitados como educador social, llegando a ser director de un centro de menores en la vecina Molina de Segura.

Paco Saorín, como político, llevó a su partido, IU-Verdes, por primera vez y con el lema «las personas primero», su gran preocupación, a cogobernar Cieza con el PSOE, en el primer gobierno de coalición y mestizo de la localidad constituido tras las elecciones de mayo de 2015; un gobierno del que ha formado parte como teniente de alcalde en las dos últimas legislaturas y en el que ha ocupado importantes responsabilidades.

Paco Saorín ha sido un político de pisar calle que, con las puertas abiertas de su despacho y su teléfono para cualquier vecino, ha marcado en el consistorio ciezano una nueva forma de hacer política, especialmente desde la concejalía de Obras y Servicios que dirigió durante seis años, actuando en todos los barrios de la ciudad. Paco Saorín no ha sido un político de grandes obras, pero siempre estuvo pendiente de los problemas de su ciudad y de sus vecinos, de esas pequeñas cosas que son tan importantes para cada uno de nosotros.

Paco Saorín era fundamentalmente un hombre bueno, gran padre y esposo y amigo de todos, con disposición a escuchar y voluntad de solucionar cuanto en su mano estuviera. Pero era además un hombre de un importante compromiso personal.

Llorando su irreparable marcha, nos queda el recuerdo de un gran hombre, luchador, firme en sus convicciones y compromiso, de una persona honesta y servicial y de un político de los que marcan época.

Desde estas líneas y desde este medio te deseamos que la tierra te sea leve, compañero del alma, compañero.