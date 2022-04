José García Martínez: escepticismo y socarronería como armas críticas

García Martínez, por su veteranía, es el columnista intergeneracional que ha atravesado regímenes y Gobiernos, décadas de nuestra Historia, manteniendo el pulso a su tiempo. Salvo periodos de vacaciones u ocasionales enfermedades, su presencia diaria, siempre en el mismo medio, da la medida de un oficio, el de columnista de prensa, que requiere estricta continuidad, haga frío o calor o sea o no propicia la inspiración.

Su pulcritud literaria, que no merece reproche a lo largo de los años ni por una coma o un acento aun sometido al rigor del implacable cierre, no debiera ser un mérito si no resultara un caso excepcional. Con cierta frecuencia, sin embargo, se enfurece y emplea un lenguaje algo más grueso del habitual en él, pero siempre medido. A veces dialoga consigo mismo introduciendo a una segunda persona, un supuesto lector que le replica.

Está lejos del costumbrismo, pero no desdeña acudir a expresiones que pertenecen al tono del hablar de los murcianos para restar solemnidad a los hechos que comenta. Su manera de escribir es fluida, sencilla y accesible, con frases medidas, sin barroquismos, esquivando las subordinadas, incluso en ocasiones imitando el habla.

En sus artículos combina el escepticismo y la ironía de manera muy personal, casi siempre tomando distancia y buscando una perspectiva distinta a lo que se da por sentado. La mayoría de sus columnas están entreveradas de un toque socarrón, que inquieta al lector, pues éste ha de preguntarse si el periodista se dirige a él en serio o en broma.

Con su zarabanda, se coincida o no con lo que expone, desarma el trascendentalismo de los titulares sobre la actualidad. Escribe como si nada le sorprendiera y todo contribuyera a divertirle. Nos ofrece alivio, pues quita peso a todos los rigores. En definitiva, burla burlando, invita a pensar.

(Fragmentos de la aportación a la tesis doctoral de Carmen Castelo sobre García Martínez)