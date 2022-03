¡Hasta siempre, maestro Cacho!

Me llegó la noticia a través de una red social, a primera hora de la mañana, y por más que sabía que no andaba muy bien de salud, todavía me cuesta asimilar que José Luis Cacho se nos ha ido. Pintor y escultor, no tan prolífico como excelente, ha fallecido dejando una obra no excesiva pero si sabia, delicada y eterna que ahora lo hace inmortal. Él mismo lo justificaba diciendo que en la historia del arte, sobraban cuadros y seguramente llevaba razón.

Artista para los artistas, Cacho, era todo un caballero. Atractivo, culto, inteligente, divertido, elegante y conversador ameno, enamoraba con su fina ironía a las amigas y nos cautivaba del todo a los que nos sentíamos amigos suyos. Y es que Cacho siempre fue un mito y yo, que disfruté de su compañía muchas horas, le tenía y le sigo teniendo verdadera admiración como el resto de los pintores de aquellos momentos de cambio ilusionante. Muere José Luis Cacho, el discreto maestro de artistas Con él y con Ramón Garza compartí estudio, marineras y cervezas en la Plaza de las Flores de Murcia durante años. Con él y con otros artistas, incluido el maestro Párraga, Rafael Rosillo y Paco Salinas, estuve en Moscú y viajé desde allí hasta Riga, capital de Letonia, donde expusimos en un viaje cultural recordado por mil anécdotas divertidas. Con él estuvimos también, junto a Larry, Nieves, Isabel, Vicente Ruíz, Martínez Mengual, Paco Silva más de una semana en N.Y. visitando museos y pateando galerías y estudios en donde conocimos a José Guerrero y otros importantes pintores de la época. Con él hemos vivimos todos momentos de satisfacción, de largas tertulias nocturnas, de veladas entre la gente de la cultura, en donde reinaba la imaginación, la creatividad y la alegría que hoy recuerdo con tanta emoción. La noticia me ha producido mucha tristeza. Siento profundamente su partida. ¡Hasta siempre maestro! ¡Hasta siempre amigo! Que este último viaje te colme de una paz infinita.