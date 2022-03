"No había cosa que Ignacio Vicente no supiera hacer"

Ignacio nació en El Palmar un mes de noviembre de 1962 y siempre presumió de ello. En El Palmar tiene a su familia, su primer instituto, sus amigos de la infancia. En toda la ciudad de Murcia tiene a un montón más de amigos, una legión, y a su Instituto Cascales, por el que trabajaba con pasión y al que quería como a un hermano.

Porque Ignacio fue legionario, espadachín, pintor, fontanero, artista, viajero, ebanista, luchador de artes marciales, paracaidista, nazareno, fundidor... No había cosa que no supiera hacer Ignacio, servicio que se negara a prestar ni ayuda que no fuera capaz de ofrecer. Un corazón inmenso tenía Ignacio, pendiente siempre de su familia y de sus amigos.

Así, entre familia, amigos y trabajo repartía Ignacio su vida. Y al final, los tres se fundían en uno, porque él los mezclaba afablemente, de manera que no se sabía dónde empezaban unos y dónde terminaban otros. A todos ellos dedicaba su tiempo en cuerpo y alma y por todos daba lo que hiciera falta, todo.

No hay quien pueda hablar mal de Ignacio: ha cultivado sus tres campos de vida con tal cariño que su pérdida ha regado de lágrimas su familia, sus amigos, su barrio y su instituto. Los comercios, los cafés, los compañeros, los alumnos, los profesores, la gente del Palmar, la de Murcia, la de cualquier lugar por el que Ignacio pasara y todas las personas con las que se cruzara. Inmenso como era.

Te echaremos mucho de menos, amigo.