Adiós a un hombre bueno de Patiño

Padre, esposo, abuelo, empresario. Concejal, amigo... Lo mejor que tenía era un gran corazón, así como su forma de estar y vivir en su querido Patiño, Murcia, Los Alcázares...

¿Qué voy a contar de un hombre tan espléndido y tan querido por tanta gente?

¿Quién soy yo?, pero lo digo porque lo siento y lo puedo decir: fui una hija más para él, así como mi querida hermana Emilia.

No había comida familiar, paseo en barco, estancia veraniega, procesión de ‘coloraos’, Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina e incluso Moros y Cristianos o cualquier otra tradición murciana, en la que no haya participado porque Antonio vivía y contaba conmigo como una más de su familia.

Loli, sus hijas Carmen María y Lola me aceptaban como una hermana e hija más de la familia.

Pero lo que hoy me enorgullece y me hace sentir afortunada es poder haber vivido y recordar una de la mejores etapas y momentos de mi vida: mi infancia en la gran familia de Antonio Sánchez Carrillo, Loli Alarcón, su hija Carmen, y mi querida amiga Lola , que hoy, y cada día más, me hace sentir orgullosa de ella; sin tener que expresarle ese sentimiento ella sabe que todo lo bueno que le pase en mí se multiplica por cinco.

Carmen es y ha sido el alma de mi querida hermana Emilia... No hay palabras para explicar lo que Antonio Sánchez Carrillo y su gran familia ha sido, es y será para nosotros.

GRACIAS, de corazón, Antonio Sánchez Carrillo

Sit tibi tierra levis