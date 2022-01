El año pasado fue un pastel envenenado que nos tuvimos que comer todos y la guinda la puso la muerte de Juan Cánovas Valverde, que fue médico del Centro de Salud de Santa María de Gracia.

Como médico de familia, siempre fue un profesional comprometido con su trabajo, sus compañeros y, sobre todo, con sus pacientes, a los que trataba como lo que eran cuando lo necesitaban: personas enfermas, es decir, necesitadas de comprensión, cariño y remedios para sanar.

Como persona, era más comprometido aún con los que le rodeaban, quería mejorar la vida de los demás, no solo era médico, era paño de lágrimas, amigo, confesor, psicólogo, consejero y todo eso con el mismo empeño en ayudar a su prójimo. Cuando ibas a su consulta sabías a la hora que llegabas, pero no a la que podías salir, porque cada consulta era importante para él porque lo era para su paciente.

En más de una ocasión me dijo que a veces iba algún «enfermo» que no iba por enfermedad, tan solo iba para contarle lo que le había pasado con algún familiar, iba a desahogarse, a que Don Juan le escuchara, porque él sabía escuchar, gastaba tiempo en escuchar más allá de los achaques que cada uno tuviera.

Había días en los que era él quien se ponía a hablar para ser escuchado, me decía que la política, los políticos, le habían defraudado, que no era lo que él pensaba, que no valía para eso aunque se lo habían propuesto en alguna ocasión. Él quería seguir siendo él, seguir siendo Juan, con sus cosas, sus contradicciones, sus creencias religiosas que muchos no entendían.

No quería jubilarse, no quería dejar a sus pacientes, quería seguir siendo útil y no dejarlo todo de golpe y dedicarse a pasear. Me comentó que seguiría estudiando, que no pensaba retirarse a tomar el sol, que todavía debía hacer cosas por los demás...

En una ocasión, la consejería quiso cambiarlo a otro centro de salud y sus pacientes, al enterarnos, nos pusimos «en pie de guerra: llamadas al SMS, escritos al periódico... Y todo quedó en un conato de traslado. No estuvimos de acuerdo en un cambio que en nada iba a beneficiar a nadie y sí a perjudicar a muchos pacientes suyos. Eso le llenó de orgullo.

Ahora se ha ido para siempre y quienes lo hemos querido lo seguiremos teniendo en nuestro recuerdo porque fue un hombre bueno, un gran médico y un buen amigo. Sirvan estas líneas para acompañar y consolar a su familia y a todos los que lo hemos apreciado de corazón en este duro trance.

Descansa en paz, Juan.