Aún no me creo que te hayas ido. Ha sido todo muy rápido, muy difícil de asimilar. Me intento hacer el duro por fuera, pero por dentro estoy roto, aún no me hago a la idea de que el domingo pasado comimos juntos tú y yo, sin saber que serían nuestros últimos momentos juntos, y que a los dos días me enteré después de trabajar que has ingresado en el hospital y que debe ocurrir un milagro para que vuelvas a salir. Lo peor de todo esto ha sido no poder ir a verte en tus últimos momentos, en tus últimos esfuerzos por quedarte con nosotros, todo por culpa de un confinamiento que no esperábamos.

Si me preguntáis qué era mi abuela para mí, o quién era mi abuela, os podría responder que era mi segunda madre, pero sería un tópico. Mi abuela ha sido, es y será una luchadora, una mujer que ha pasado por muchas cosas y ha salido de todas. Aún recuerdo cuando te rompiste por primera vez la pierna en aquella graduación de tu nieto pequeño, y te recuperaste; o cuando te volviste a joder la pierna hace un año y volviste a salir; o cuando te diagnosticaron demencia y principio de Alzheimer, donde ya pensábamos que te perdíamos, pero una vez más, con dos cojones, saliste y volviste más fuerte que nunca. Pero en esta ocasión no has podido ganar la batalla, has hecho todo lo que has podido por seguir disfrutando de la vida como sabías. Gracias, abuela, por todo lo que has hecho por mí, por todas las veces que me has cuidado, todas las veces que me has dado de comer, los enfados y discusiones que hemos tenido. Pero lo que más voy a echar de menos son nuestros piques, mis mil maneras de molestarte para tocarte la moral con las que siempre acabábamos riéndonos. De verdad, abuela, te quiero mucho, no sabes lo que te voy a echar de menos, se me va a hacer duro saber que ya no vas a estar más conmigo. Espero que nos cuides desde el cielo al igual que yo prometo cuidar de tu marido. Muchas gracias abuela, te amo.