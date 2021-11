Estamos uno enfrente del otro en una de nuestras lentas conversaciones. Con él parecía que se amansaran el tiempo y las cosas. Él se quitaba sus gafas redondas de montura metálica, como si viéndote peor te escuchara mejor, porque es verdad que sabía escuchar. Con la patilla de las gafas se frotaba la sien, luego la mordisqueaba. Absorbía mis palabras con su mirada honda, y yo le hablaba hasta que veía brotar en el rabillo de sus ojos una sonrisa, que acto seguido se contagiaba a su boca. Siempre ocurría así. Yo sabía que había tocado la tecla y que la única razón por la que le hablaba era para sentir cómo me reconfortaba su sonrisa. Entonces él me contaba una historia.

Compartí redacción con él durante muchos años. En la edad de oro de este periódico. De oro, no porque fueran mejores tiempos que los de ahora, sino porque eran los nuestros y éramos jóvenes. El periódico era nuestro hogar y, ay, nuestra cárcel. Sabíamos que en ningún otro sitio trabajaríamos más duro y más horas, y que en ningún otro sitio seríamos tan felices. Pasábamos tantas horas aquí que acuñamos una frase que nos servía de desahogo en los momentos de desesperación, agotamiento o en vísperas de vacaciones. «Hay que irse, Paco», le decía en el sótano del café. Lejos, a cualquier sitio, no importaba dónde, incluso a aquellos lugares que por aquel entonces ocupaban los teletipos y nuestras conversaciones: Dubrovnik, Srebrenika, Sarajevo, Bagdad, Basora. Había que irse. Pero siempre volvíamos.

Luego no nos íbamos muy lejos. Aquella redacción fue, después de todo, nuestro sitio, nuestro lugar en el mundo. Donde fuimos lo que teníamos que ser. Aunque yo llegué primero, aprendimos juntos a ser periodistas. Con él se aprendía como se aprende de los mejores, desde la humildad y la discreción. Con muy poco, apenas con esa sonrisa que asomaba a sus ojos, te hacía comprender las cosas. El periodismo era una forma de ser. Y si tuviera que representarla en una imagen sería en esa mirada suya a la escucha. Desde que doy clases a futuros periodistas, eso es lo que les animo a hacer, que busquen esa mirada dentro de sí mismos.

Como buen periodista, él amaba los mapas, que están hechos con paciencia, observación y datos. Pero como buen periodista sabía también que en ellos no está todo, no de forma definitiva, que siempre hay que dejar espacio para la duda y lo imprevisto. No lo sabemos todo y la realidad te puede sorprender. Eso lo descubrí en él durante un viaje que hicimos juntos, con Viqui, mi mujer y mi hija. Habíamos alquilado una casita en algún lugar remoto del Valle del Jerte. Él llevaba el mapa y nosotros le seguíamos. A mitad de camino apartó el mapa y se desvió de la ruta más corta, o al menos eso sospeché, porque la carretera se hacía cada vez más estrecha y sinuosa. La noche se nos echó encima y empezó a llover a cántaros. Yo no veía la carretera. Solo temía que detrás de la siguiente curva no hubiera nada. El viaje se hizo interminable. Pero cuando llegamos a la casa, encendimos el fuego y abrimos una botella de vino. Mi hija, todavía asustada, se acurrucó en un rincón. Entonces Paco se tendió a su lado y le contó una historia.