Lo tuve delante de mí, al otro lado de la mesa de la redacción, cara a cara, durante diez largos años. En aquella época él cubría información local y yo me dedicaba al periodismo de sucesos, dos secciones totalmente diferentes que nos condenaban a vivir la mayor parte del tiempo metidos en nuestros propios universos de noticias y obsesiones periodísticas. A veces pasaban los días y estábamos tan enfrascados en nuestros asuntos que nos decíamos buenos días al entrar, buenas noches al salir y poco más. Éramos dos mundos viviendo nuestra dura existencia laboral, separados por una montaña de papeles, teletipos, absurdos dosieres de prensa, carpetas y libros. A veces parábamos de trabajar cinco minutos y para desestresar bromeábamos sobre algo absurdo que se nos pasaba por la cabeza, cosas como el fútbol de antes (el de Cruyff, Santillana y Juanito), películas clásicas o temas literarios como los libros de Saramago, García Márquez y Vargas Llosa. Fue en esos descansillos de máquina de café, en esas pausas donde nos relajábamos de la frenética actividad del periódico, donde conocí al gran tipo que era Paco Sánchez.

Cierto día se acercó a mí y me dijo: «Antequera, tengo un tema para que lo trabajemos juntos. ¿Te apuntas?» Y yo (poseído por la curiosidad) no pude hacer otra cosa que aceptar el reto de un periodista al que admiraba por su dedicación, oficio y capacidad de trabajo. El asunto en cuestión se trataba de una supuesta secta destructiva que circulaba por Murcia y que amenazaba con dejar los bolsillos de los murcianos más tiesos que una mojama. Hoy el caso ya no sería noticia porque el mundo está lleno de sectas y el que más y el que menos está metido en una, pero en aquellos años (hablamos de los noventa) era todo un notición. Así que nos repartimos el trabajo y nos pusimos a la faena. Él, como buen científico del periodismo que era, se dedicaría a los documentos, a los registros de sociedades mercantiles y a los estatutos. Yo, como el papeleo me aburría y me gustaba el reporterismo de calle, me lancé a las comisarías, a los juzgados y a los cuarteles para tratar de averiguar algo más sobre aquel misterioso grupo de magufos que creían en el fin del mundo a causa de un próximo diluvio universal y en la llegada de un platillo volante para salvar a los acólitos y adeptos de la nueva religión. Por eso estaban construyendo un búnker a prueba de guerra nuclear en algún lugar de las montañas que rodean la ciudad de Murcia.

Tras semanas de investigación ya teníamos material suficiente para dar el primer pelotazo con un jugoso titular, pero Paco, prudente y concienzudo como era, quería tenerlo todo atado y me dijo: «Hay que encontrar ese refugio». Confieso que a mí la idea me pareció algo disparatada. ¿Cómo demonios íbamos a encontrar ese búnker a prueba de tsunamis si ni siquiera sabíamos si existía de verdad? No obstante, al final me convenció y quedamos un sábado por la mañana para, con su coche, rastrear las colinas de la zona. Lógicamente no encontramos nada, pero tiramos con lo que teníamos y la información salió publicada a cinco columnas, de manera que conseguimos desenmascarar a los responsables de aquel grupo peligroso, que nos llevaron a juicio por daño al honor. Así fue como Paco y yo terminamos prestando declaración ante su señoría, un pleito del que salimos airosos como no podía ser de otra manera. Mi compañero había hecho una labor excelente y las pruebas documentales que recabó sobre las actividades sectarias, mercantiles y proselitistas de tan oscuros personajes fueron más que suficientes para probar que habíamos cumplido diligentemente con la buena praxis profesional. Aquello nos unió para siempre y durante años, cuando quedábamos para tomar una copa, nos echábamos unas risas recordando nuestra odisea con los marcianos milenaristas. Paco fue un gran periodista, uno de los mejores que he conocido, un intelectual pleno de conocimientos y una gran persona. Viajero incansable por todo el mundo, aventurero, lector voraz, irradiaba una energía bondadosa y pacífica que hacía sentirse bien a todo aquel que tenía la suerte de compartir un rato con él. Corredor de larga distancia, maratoniano de la vida y luchador, trabajó en La Opinión de Murcia y fundó El Pajarito, un diario digital combativo que plantó cara a los poderes corruptos de la Región. Siempre entendió el periodismo como un ejercicio de valiente compromiso, desde la izquierda, contra las injusticias del mundo.

Como he dicho, todo lo hacía con la profesionalidad del artesano y con una meticulosidad casi obsesiva. Si escribía sobre temas educativos para denunciar el atraso de la escuela pública en España lo bordaba. Cuando le tocó cubrir política abordó el asunto con lúcida profundidad. Y en los últimos tiempos se destapó como un fino columnista. Amante de la literatura, acostumbraba a sorprender a los demás con alguna anécdota sobre este o aquel escritor y todo lo contaba con humildad y verdadera pasión, como hombre sabio que era. Más tarde, cuando llegó la crisis de 2008, me ayudó a fundar Revista Gurb, una publicación literaria que nos permitió seguir ejerciendo el periodismo de otra manera. Tuve la suerte de contar con sus magníficas columnas plenas de buena prosa, sensibilidad y humanismo. Siempre me dio rabia que una firma tan brillante como la suya no tuviera el reconocimiento que se merecía, pero así es este mundillo ingrato de la prensa.

Se nos va un grande y un amigo. Muchos diremos que tuvimos la suerte de conocerlo. Paco Sánchez deja mujer, Viqui, periodista de raza como él, y una hija, Teresa, que allá donde vaya podrá decir con orgullo y con la cabeza bien alta que tuvo a un padre tan bueno y noble como magnífico escritor. Un periodista que me enseñó algo importante en la vida: que aunque los búnkeres secretos de los malvados no existan o no los podamos encontrar tenemos que seguir buscando. Descansa en paz, amigo.