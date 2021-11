Hablar de Juan Redondo es hablar de sensaciones, a veces contradictorias. Su ironía para irritarte, su capacidad de análisis para sorprenderte y sobre todo su amistad para estar en los momentos malos como en los buenos.

Nació en un pueblo de Segovia, Navares de las Cuevas, que en verano puede llegar a tener treinta habitantes. Dos veces fui a visitarlo. Con qué ilusión me enseñaba sus calles, me hablaba de su historia, de la vida cotidiana que él había vivido de niño, rematando la conversación en la cantina, con unos quintos en la mano. Aprendí lo importante: una buena compañía, una tertulia y unos amigos.

En aquellas tertulias a espaldas de la calle Santa Teresa que fue bautizada como del ‘Baldosín’, pues estábamos todos de pie alrededor de una baldosa, ponía su vasta cultura sobre la historia reciente o pasada, alguna vez nos asombrábamos de algún hecho y él decía «que no, que eso ya ocurrió», relataba con pasión como si estuviera viviendo en ese momento aquellos pasajes de la historia que volvían a repetirse; cuando necesitábamos algún dato, que nuestra memoria nos negaba, ahí estaba Juan.

Alguna vez me relató cómo había obtenido la información de algún suceso que debía publicar, me sorprendía con qué facilidad los afectados confiaban en él y les daban los datos necesarios. Esa información siempre la trató con respeto. Me decía: «La noticia no debe empañar los recuerdos de una familia». Entonces me acordaba de su pueblo y de cómo había adquirido esa sencillez para hablar con y de los demás.

Era sorprendente cómo encajó su enfermedad. En una de las visitas en que le acompañé a la consulta, el médico le entregó un informe donde tenía apuntado junto a una de las cifras, que era escalofriante, la frase ‘No es un error’, y al salir, señalando esa frase, me dijo «has visto lo que ha escrito», comenzando a reír, tanto que me contagió su risa y con esa filosofía de los pequeños pueblos que saben que lo que ha de venir vendrá, continuó: «Venga, vamos a tomarnos una cerveza».