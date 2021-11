Juan Redondo era un gran periodista. De los mejores analistas políticos que había en esta región. Puede que su brillantez y su constantemente actualizada sabiduría sobre los entresijos de nuestros votados, muchas veces sólo brillara para unos pocos privilegiados.

Puede que algunas de sus imperfecciones fueran más visibles que las que todos nosotros conseguimos ocultar.

Puede que algunos piensen que, en ocasiones, podría haber gestionado mejor su gran corazón, pero no sean capaces de tirar la primera piedra.

Es posible.

Pero lo que sé con absoluta certeza es que la mirada de afecto, la sonrisa sólo distinguible por la mueca de su frondosa barba y el abrazo cariñoso con el que me recibía cada vez que nos veíamos eran de verdad.

Y en seguida, capturando mi mirada con la suya, siempre, siempre, me preguntaba «¿cómo estás?» de una forma en la que yo sabía que le importaba.

No sé qué pensará el resto del universo, ni me importa. Lo que sí sé es que hoy no soy el único que está seguro de que ha perdido a un amigo. Adiós, Juan.