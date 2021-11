El próximo 1 de enero José María Rubio Paredes habría cumplido 100 años. Pero tenía prisa por encontrarse con su hijo José María y abrazarlo allí donde no existen los problemas ni las prisas, donde el tiempo se detiene. Y no ha podido esperar un poco más para celebrar el centenario con su amplia y querida familia.

Tampoco ha podido esperar a ser condecorado con la Medalla de Oro de Ciudad de Cartagena, otorgada por unanimidad de todos los grupos municipales a propuesta de un amplio grupo de historiadores.

La ciencia pierde a quien fue pionero en España en la fabricación de antibióticos como jefe de investigación de la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos de Aranjuez. Fue miembro de importantes sociedades médicas, y autor de varios trabajos sobre medicina, farmacología y antibióticos en revistas especializadas. ¡Cuántas vidas salvaron aquellos antibióticos…!

Hombre de corazón grande, mente despierta, trabajador metódico e incansable, tras su temprana jubilación, dedicó su tiempo y su esfuerzo al estudio y la investigación de la historia de Cartagena. No hubo archivo en España con documentación sobre Cartagena que no visitara y escudriñara, no hubo dato que se le resistiera. El fruto de este rastreo a lo largo de casi cuatro décadas han sido dos docenas de libros, decenas de trabajos en revistas especializadas de historia, y algún centenar de artículos en prensa. A este importante corpus bibliográfico habría que añadir decenas de ponencias en congresos, conferencias, mantenedor de eventos y pregonero de fiestas.

Su talante y amor a su tierra se completa con la donación de su amplio e interesante archivo personal a Cartagena en 2008, tesoro documental que se conserva y se puede consultar en el Archivo Municipal. En su haber hay que consignar además que, como albacea de la Académica Carmen Conde, fue el principal artífice de que su legado quedase finalmente en la ciudad de Cartagena.

Premios y reconocimientos: la mayoría de los que se otorgan por estos lares. Sirvan de botón de muestra el de Académico de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia, Premio Historia de Cartagena, Medalla de Oro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País… Mención aparte merece la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad que le será entregada hoy por la alcaldesa de Cartagena a título póstumo.

Con todo lo expuesto, quienes le conocimos y le tratamos, nos quedamos con su talante de hombre de bien, firme en sus principios, próximo y cordial en el trato, sencillo y sincero. Jamás se le vio alardear de sus logros. Es de destacar, igualmente, su disposición a colaborar con otros historiadores en la búsqueda y localización de documentación en los múltiples archivos en los que ha investigado. A los pocos días recibíamos la documentación solicitada.

Alguien me dijo «un amigo no se pierde cuando no se le ve, sino cuando no se le recuerda». José María nos ha dejado, pero su recuerdo permanecerá vivo en quienes le conocimos. Y seguirá presente en las generaciones actuales y futuras que se aproximen a su ingente e interesante obra. Descansa en paz amigo.