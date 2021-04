A mi compañero, a mi amigo STEVE HASLER; un hombre que hizo universidad.

En 1994 se puso en marcha la relación con Cambridge en la UMU en colaboración con la Facultad de Química y la Facultad de Letras (Departamento de Filología Inglesa). Más tarde se incorpora el proyecto de Plan Lingüístico impulsado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales en 1996 para incorporarse posteriormente al ilusionante proyecto de poner en marcha un Servicio de Idiomas en 2002. Coordinador de inglés, enlace con Cambridge, profesor, traductor, colaborador en promover todo tipo de actividad para favorecer la internacionalización de nuestra institución hasta el 6 de abril 2021.

Llegó en silencio y se marchó en silencio. Durante el último año, luchó contra un terrible cáncer perdiendo la batalla sin casi tiempo de reacción.

Un británico afincado en el Mediterráneo, seguidor del Liverpool pero que encontró en Murcia la belleza y grandeza de nuestra Tierra. Se enamoró del cielo azul, el mar y las montañas de la geografía de esta región. Supo entender a nuestra gente, nuestras tradiciones y cultura. El genuino sabor de vino jumillano, el arroz y conejo, las marineras y los paparajotes: Murcia.

Hombre leal y entregado a su Universidad. Silencioso pero con huella. Fiel servidor y siempre dispuesto a colaborar en todo lo que se le requirió. Afable, generoso e incluso algo pícaro y con un enorme sentido del humor (británico, como no podía ser de otra forma).

El miércoles recibí su llamada a las 15:10 horas. Steve me decía que había llegado el momento de decir adiós. Entonces me dio las gracias y me dijo que estaba enormemente orgulloso de haberme conocido. Me pidió que trasladara su deseo de suerte y salud a todo el personal del Área de Relaciones Internacionales. ¡Qué difícil es despedirse de un compañero, de un amigo! Suerte, ánimo y ayuda para los que nos quedamos fueron las únicas palabras que pude arrancar de mi ser en esos momentos insólitos e inesperados. Sin más, y en silencio, terminó la conversación.

Amigo Steve, esta es tu tierra, esta es tu gente, esta es tu universidad. Tu siempre generoso y humilde silencio hoy retumba en nuestros corazones. Muchas gracias por tu entrega, muchas gracias por tu cariño e ilumina nuestro camino.

«Si miras al SOL, no verás la SOMBRA».