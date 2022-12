Lorca, la ciudad de la Navidad

La ciudad es una postal de Navidad. Un gigantesco ‘abeto’, el más grande de toda la Región de Murcia con veinticinco metros de altura, preside la plaza del Óvalo. Al caer la tarde y hasta bien entrada la noche se convierte en el protagonista indiscutible de miles de instantáneas de lorquinos y visitantes que están dando la vuelta al mundo. Doce mil personas acudían al encendido del árbol que llevaba a cabo la voz de ‘Vaiana’, María Parrado, quien cantaba y tocaba el piano a sus pies en el arranque oficial de las celebraciones.

Se encendía ‘Apoteosis’, la gran imagen ecuestre, en corbeta cuyo personaje es la figura alegórica de Lorca, Eliocroca, Ciudad del Sol, que lleva en su mano izquierda un sol radiante, y que corona el árbol de Navidad. Veinticinco metros plagados de luces tipo led que le permiten lucir de todas las tonalidades posibles que le aportan las más de 120.000 pequeñas bombillas.

Y con él, iban tomando ‘vida’ los cientos de guirnaldas que plagan la ciudad , sus barrios y pedanías, mientras en las plazas se iluminaban la treintena de árboles de Navidad repletos de luces que realizaban los alumnos del Programa de Formación y Empleo impartidos por la Concejalía de Desarrollo Local en el Centro Municipal de Formación Ocupacional.

Los parques y jardines se teñían de rojo con más de seis mil flores de pascua, llegadas desde los viveros municipales de Torrecilla. La Poinsettia, conocida como ‘la más bella’, volvía a llevar el espíritu de la Navidad a los mayores del municipio. Las habitaciones de las residencias y centros de mayores se llenaban de un intenso color rojo para recordarles que «estamos en Navidad, que nos acordamos de ellos, que no están solos», afirmaba el concejal de Parques y Jardines de Lorca, Antonio Navarro.

Muchos mayores del municipio y otros no tan mayores llenaban la plaza de España durante el concierto que ofrecían los Parrandboleros, Mocedades y Rafael Basurto, la voz de los Panchos. Unas mil quinientas personas acudían para celebrar junto a Mocedades sus 50 años en la música. El escenario se quedaba pequeño para acoger a todos cantando bajo la impresionante torre campanario de San Patricio, que se dejaba ver a través de la carpa transparente que resguardaba a todos de las bajas temperaturas.

Horas antes, la Corredera se convertía en punto de encuentro de las cuadrillas participantes en el tradicional encuentro que cumplía 41 ediciones. A lo largo de toda la arteria comercial se fueron situando las distintas agrupaciones y, en torno a ellas, cientos de seguidores que no dudaron en echarse a bailar mientras sonaban cánticos de Pascua. Hacía tiempo que no se veía un ‘Encuentro de cuadrillas’ tan multitudinario, en el que se llegaron a contabilizar unas dos mil personas no solo de la ciudad, sino también de muchas otras pedanías y municipios limítrofes.

La Corredera es cada tarde un ir y venir de pequeños que aguardan largas colas para visitar la Casita de Papá Noel. A sus puertas un grupo de traviesos y simpáticos elfos dan la bienvenida a los niños que hacen más llevadera la espera jugando con estos personajes con orejas puntiagudas. Papá Noel llegaba a la ciudad montado en su trineo mágico volador tirado por sus nueve renos, Trueno, Relámpago, Travieso, Cupido, Cometa, Alegre, Bailarín y Saltarín. Todos ellos, liderados por Rodolfo, que destaca por su nariz roja. En el interior de la casita Papá Noel recibe a los más pequeños. A su alrededor el taller de juguetes y el de envolver regalos.

Anoche, recorría montado en su trineo la arteria principal de la ciudad en un desfile que se ha convertido en un clásico en las vísperas del día de Nochebuena. Unas 150 bailarinas de la Academia de Danza de María Teresa Lazareno y casi un centenar de personajes de cuento le acompañaban mientras miles de lorquinos y visitantes llenaban la avenida de Juan Carlos I desde el Palacete de Huerto Ruano y hasta el gigantesco árbol de Navidad de la plaza del Óvalo. Y récord de visitantes lleva el Belén Monumental Municipal del Palacio de Guevara y el Museo del Belén de la ermita de San Roque y San Sebastián. Este último duplicaba las cifras de años anteriores, cuando aún queda mucha Navidad, y el que se instala en la también conocida como Casa de las Columnas ya ha sido visitado por más de diez mil personas.

El Palacete de Huerto Ruano, la presa de los Sangradores, las iglesias de Santiago y San Cristóbal, el convento de la Virgen de las Huertas y la ‘Feria Chica’ y las columnatas del patio porticado del Palacio de Guevara, son algunas de las recreaciones con las que este año nos sorprendía la Asociación de Belenista, encargada del montaje del considerado como Belén más monumental de toda la Región.

Los Belenistas, junto con la Concejalía de Cultura, ponían en marcha un año más la ‘Ruta de los Belenes’ que integran más de una docena de maquetas repartidas no solo por la ciudad. Al Monumental del Palacio de Guevara se suman el del Museo del Belén, en la ermita de San Roque y San Sebastián; el Viviente del Colegio de San Francisco, con medio millar de pequeños de entre 3 y 15 años, que se celebraba estos días; el del Santuario de Nuestra Señora de las Huertas; el de la Parroquia de San Diego; Parroquia de Santiago; Parroquia de San José; antigua iglesia de Santa María la Mayor, sede del ciuFront, Museo Medieval de Lorca, el del Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de clarisas; Paso Blanco; Paso Azul; Museo Arqueológico; Asociación de Vecinos de La Viña, en el parque del barrio; diputación de Coy; y Centro Comercial Parque Almenara.

De visita obligada es el vídeo mapping ‘Lorca vive la Navidad’ que cada noche en dos sesiones, a las 18.30 y 20.30 horas, se proyecta sobre la fachada de la Casa Consistorial. El espectáculo de luz y sonido relata detalles de la historia de la ciudad, pero también habla de la importancia de estos días. Las nuevas tecnologías convierten la fachada del Ayuntamiento en todo un espectáculo que no deja a nadie indiferente, ni siquiera a los más pequeños, sorprendidos con unos traviesos elfos que con escaleras recorren todo el edificio.

Los niños cuentan en las tardes de estos días con una programación especial de teatro infantil en la Plaza de España y atracciones infantiles en la de Calderón de la Barca. ‘Buscando a Melchor’, ‘El gato con botas’ y ‘El duende de la Navidad’, son algunos de los títulos de las obras de teatro y títeres que tendrán lugar, a las que se sumará una jornada de los Abuelos cuentacuentos que dedicarán sus historias a la Navidad.

La TardeBuena y la TardeVieja permitirán reunirnos con familiares y amigos en los ‘ansiados’ preámbulos de la Nochebuena y Nochevieja. «Se ha convertido en un clásico en Lorca. Es un buen momento para reunirnos con los que llevamos mucho tiempo sin ver y que estos días regresan a la ciudad, pero también para disfrutar escuchando buena música», apuntaba el concejal de Festejos de Lorca, José Ángel Ponce, que recordaba que en la TardeBuena de este sábado contará con las actuaciones de The Tracks y Sugar Rock. Y en la TardeVieja estarán Essencial y Sr. Lobo.

Campamento Real en el santuario

La Plaza del Rey Sabio, a las puertas del Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas, será el escenario elegido por los pajes de los Reyes Magos para instalar su Campamento Real. Lo harán en la víspera de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudad. Allí recibirán a los más pequeños, recogerán sus cartas y recibirán las peticiones de última hora.

Al día siguiente, los Reyes Magos iniciarán un recorrido por las principales calles de la ciudad hasta la Plaza de España, donde serán recibidos en el balcón principal del Ayuntamiento por el alcalde, Diego José Mateos. Y por la tarde, recorrerán las principales calles de la ciudad en una impresionante cabalgata que se iniciará en el barrio de San José y continuará hasta la avenida de Juan Carlos I. A la altura de Musso Valiente, Melchor, Gaspar y Baltasar, abandonarán sus carrozas para continuar su periplo andando hasta la Plaza de España, donde se despedirán de todos los niños antes de visitar sus casas para dejarles sus regalos.