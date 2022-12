Llega el momento más esperado del año para algunos, esa reunión con los seres queridos, con esos familiares a los que hace tiempo que no vemos y con los que disfrutar de una noche súper especial. Es lo que tiene la Navidad, que es capaz de unir a personas que no tienen nada en común, así como la oportunidad de estrechar lazos y pasar un buen rato. El problema es que no siempre son todo sonrisas y buenas palabras, y en ocasiones, pueden derivar en situaciones incómodas o forzadas para intentar quedar bien con todos.

Por ello, si te estás planteando cómo salir airosa de las comidas o cenas familiares, evitar lágrimas, algún que otro grito o una excesiva exaltación de la amistad, existen una serie de trucos que te ayudarán a conseguirlo. Desde hablar de lo importante que es que estemos todos juntos, proponer un villancico por si la cosa se pone tensa o comentar lo rico que ha salido el cordero o el besugo. Eso sí, deja a un lado los reproches, las malas caras o esos temas polémicos que sabes que no sentarán bien a casi nadie. La noche es muy larga y todos queremos que salga bien, ¿verdad? Qué rica está la comida Un comentario que siempre funciona y que no le sentará mal a nadie, al revés, será una inyección de autoestima para la cocinera o cocinero. También es un buen momento para compartir algunas recetas o comidas especiales que hayamos disfrutado recientemente, como unas berenjenas rellenas o un pastel de carne. Siempre es entretenido y da pie a una conversación fluida, que es de lo que se trata. Pon un poco de humor No se trata de contar chistes todo el tiempo o de hacer el payaso, pero sí de intentar que el ambiente sea distendido y que algún familiar suelte una carcajada. Nunca está de más reírse, todo el mundo sabe lo sano que es para la salud, además de ser totalmente gratis. ¿Un consejo? lleva apuntados algunos chistes por si te quedas en blanco. Nunca hables de política Y menos ahora, tal y como está de crispado el panorama nacional. Sabemos que es un tema de conversación muy controvertido y por eso hay que evitarlo en reuniones familiares y, más aún, si entre los comensales hay personas con las que claramente chocas en cuanto a opciones políticas, o con las que no existe una plena confianza. Recuerda que hay familias que por cosas así se han dejado de hablar durante años. Tengamos la fiesta en paz y dejemos la política a un lado. Ni hagas preguntas personales ¿Por qué no te has casado aún?, ¿dónde te comerás las uvas?... Estas son algunas de las cuestiones que pueden crear conflictos entre los miembros de una familia, especialmente cuando alguno de ellos no está por la labor de contar detalles de su vida privada. ¡Nada de trabajo! Sacar este tema es muy negativo. Puede ser que alguien de la familia no tenga empleo, o que quien sí lo tenga esté harto de su jefe, sufra el síndrome del ‘burnout’ laboral, también denominado síndrome del quemado, y no le apetezca nada hablar de ello. Por tanto, es mejor esperar a que una persona dé el primer paso y nos cuente algo relacionado con el trabajo, si es que quiere hacerlo, que preguntar y ofender sin necesidad.