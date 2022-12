La Navidad es un momento especial, lleno de magia, amor y felicidad, pero por desgracia también es una temporada de consumo descontrolado y de mayor desperdicio de alimentos.

Cada año en España se tiran a la basura unos 2,9 millones de toneladas de comida, el equivalente al 18% de los que compramos. Consumir solo los alimentos que necesitamos nos permite ahorrar dinero y usar los recursos de manera más eficiente, ya que en toda la cadena alimentaria se llegan a desperdiciar hasta el 30% de lo que se produce.

Aquí van algunos consejos para unas comidas y cenas navideñas sin despilfarro:

A la hora de cocinar

Prepara cantidades de comida ajustando las recetas al número de invitados. Piensa qué hacer con posibles sobras: guardar o consumir en tu hogar o repartir entre todos. Anima a tus invitados a que traigan sus envases para llevar las sobras de manera cómoda. Si te han sobrado muchos platos, intenta acabar las sobras en los días posteriores.

Los restos de verdura, las peladuras y las hojas de todo tipo se pueden guardar para hacer caldo. Si no tienes plan de hacerlo en los próximos días, congela lo que te queda de verdura, carne o pescado para hacer un caldo en otro momento.

Si la cocina no es lo tuyo o pasas las fiestas con poca gente, puede que te salga más barato (y mucho más cómodo) que elaborar varios platos en pequeñas cantidades, cogerlos para llevar. Hay muchos restaurantes y sitios especializados en comida para llevar que ofrecen sus servicios en esta época.

Si preparas comida para varios días, por ejemplo la Nochebuena y la Navidad, no tengas miedo de utilizar los mismos ingredientes pero cambiando la elaboración. Incluso puedes convertir las sobras en platos nuevos. Busca recetas de croquetas, montaditos, purés, canelones, revueltos, etc. con los ingredientes que te han sobrado y sorprende a tus invitados con algo ingenioso.

Una buena costumbre que ayuda a luchar contra el despilfarro alimentario es presentar los platos en la mesa y dejar que cada uno se sirva su ración. En muchos casos esas raciones serán más cautelosas y la comida restante se puede volver a servir al día siguiente.

En el caso de que tus invitados tengan intolerancias, alergias o alguna preferencia alimentaria, no es necesario buscar recetas separadas para cada uno. Muchas cosas se pueden compaginar e incluso toda la familia puede consumir algún plato un poco modificado y ni siquiera darse cuenta de que le falta gluten, lactosa o pescado.

A la hora de comprar

Elige mercados y tiendas de barrio. Además de apoyar al comercio local, te da la oportunidad de hacer preguntas sobre el origen de los alimentos y pedir consejos para la elaboración de los platos.

Pregunta el origen de los alimentos para elegir los de de proximidad y temporada (y si tienes opción, que sean ecológicos). Evita la fruta y verdura importada, ya que contribuye a un mayor despilfarro alimenticio en toda la cadena, además de tener una alta huella de carbono.

Dale la oportunidad a la verdura y fruta ‘fea’. Te puede salir mucho más barata y el sabor es el mismo.

En el caso de los productos frescos, pide solo la cantidad que necesitas para no acabar al final de las fiestas tirando las sobras u hortalizas pochas. En el caso de alguna verdura y fruta, muchos puestos y tiendas permiten comprar solo unas pencas o te cortan el producto por la mitad.

Si temes tener poco tiempo para preparar los platos que quieres hacer, puedes comprar conservas en vez de productos frescos pero intenta buscar productos locales, ecológicos y con pocos aditivos. Es una buena opción si necesitamos cardo, espárragos, purés o fruta para una macedonia.

Siempre sal de compras con una lista preparada para evitar comprar productos solo porque están allí, son apetecibles y levan envases navideños. Lleva cuidado con promociones u ofertas, y si decides comprar algo que no has probado nunca, compra cantidades pequeñas por si resulta que no es lo tuyo.