Planes para la Navidad 2019 en la Región de Murcia

Las Navidades están hechas para pasarlas en familia y los niños son los que más las disfrutan con la ilusión de las luces, las ciudades y pueblos decorados, la magia de los Reyes Magos y por supuesto de los espectáculos. La Navidad es un tiempo entrañable de ilusión, de esperanza, de regalos y de buena compañía. Y para todos los murcianos, la Región de Murcia ha organizado una programación muy especial. Hay multitud de opciones donde elegir: musicales, talleres, cuentacuentos, teatro, cine... Todo lo necesario para que los niños de hoy recuerden en el futuro esta Navidad como un tiempo verdaderamente irrepetible.

Murcia: Todos los días hasta el 5 de enero habrá en la Plaza Circular actuaciones musicales de coros y corales de la ciudad, y de grupos de flamenco, cuadrillas, ópera, música clásica y reconocidos artistas locales como Al Dual o Santiago Campillo. También se llevará a cabo cada día en dos sesiones (a las 20.00 y las 21.30 horas) un espectáculo audiovisual. Además, desde hoy hasta el 5 de enero se instalará en la zona el campamento del cocodrilo Drilo. Este personaje animado ofrecerá un show navideño diario del 23 de diciembre al 5 de enero a las 13.00 horas, y también el 25 de diciembre a las 19.00. En el medio día del 31 de diciembre los niños podrán celebrar la nochevieja infantil también en este entorno y durante todas las fiestas un paje de los Reyes Magos recogerá sus cartas y también los juguetes que quieran donar, a cambio de los que recibirán monedas de chocolate.

Cartagena: La Coral Tomás Luis de Victoria ofrecerá tres conciertos este mes de diciembre en la Iglesia de San Antonio María Claret, Santo Domingo y en la Plaza de San Sebastián. Estas actividades cuentan con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. El primer concierto tiene lugar hoy, a las 19.00 horas, en la Iglesia de San Antonio María Claret (Los Padres). A la misma hora, el día 28 de diciembre, en la Plaza de San Sebastián, y el día 29, en la Iglesia de Santo Domingo, se interpretarán las mismas canciones y partituras.

Lorca: Como novedad esta Navidad los días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre habrá una proyección de un cuento sobre la fachada del Ayuntamiento de Lorca con una duración aproximada de 15 minutos que se repetirá en dos sesiones, a las 18.30 y a las 20. 30 horas. Los días 22, 23 y 24 de diciembre, volverá a abrir sus puertas la Casa de Papá Noel para recoger las cartas de los niños y niñas más rezagados. Los días 22, 23 y 24 de diciembre, en el Teatro Guerra los alumnos del Estudio de Danza de Nuria Periago presentan su espectáculo 'Navidance' en dos pases a las 11.30 y a las 13.00 horas. Mañana será la Cabalgata de la Ilusión que discurrirá por las calles Floridablanca, Lope Gisbert, cuesta de San Francisco, Corredera, Álamo y Plaza de España. Además, tras el pasacalles, Papá Noel se desplazará hasta su casa, situada en la Corredera 23 esquina Pio XII, para que los niños y niñas de Lorca puedan entregarles sus cartas y, para todos esos padres, madres o abuelos que acompañen a los niños a la entrega se les regalará una flor de Pascua cultivadas en los viveros municipales.

Caravaca: El Belén del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, galardonado en varias ocasiones en el Concurso Regional de Belenes, está formado por numerosas construcciones y figuras estáticas y en movimiento de los prestigiosos artesanos murcianos Jesús Griñán e Isabel Tornero. El Belén está compuesto por más de 200 piezas, policromadas y de estilo hebreo, realizadas por el reconocido artesano murciano Jesús Griñán. La composición está enriquecida con numerosas construcciones de Isabel Tornero, lo que permite narrar las principales escenas de la Natividad. Está instalado en la Antigua Iglesia de la Compañía, permanecerá abierto al público de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas (cerrado al público los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero).

Calasparra: Si hay un acontecimiento que distingue a Calasparra es la presencia en sus calles de Juan Pelotero y los Inocentes el 28 de diciembre, que recorren desde hace siglos las calles del municipio gastando bromas y 'recaudando' por las cosas más absurdas, de una forma muy peculiar. Una cita imprescindible es el concierto del calasparreño Fernando Gómez Martínez que llevará a cabo un recital de piano, 'The New Generation of Magic', de magia, ilusionismo y escapismo para el público familiar será el jueves 26 de diciembre, mientras que 'Frozen II' y 'La familia Adams' unirán a las familias frente a la gran pantalla

San Pedro del Pinatar: Hoy a partir de las 18.00 horas todos los niños de San Pedro del Pinatar podrán dar la bienvenida a Papá Noel al pueblo de la Navidad y a continuación será el encendido del árbol de Navidad. Todo ello acompañado de un espectáculo de magia a cargo del Mago Lumaki.

Yecla: Descubre la Navidad yeclana de la mano de un guía oficial, que permitirá conocer en profundidad las costumbres y peculiaridades de estas fiestas. Una propuesta de interés para todos los públicos, que invita a disfrutar del ambiente navideño paseando por las calles y plazas de la ciudad. Más información en la Oficina Municipal de Turismo de Yecla, situada en Plaza Mayor, teléfono 968 75 41 04 o bien a través de turismo@yecla.es.

Aledo: El día 6 de enero se narra el Auto de Reyes Magos en Aledo, con la participación de vecinos de la localidad que consiguen sus papeles de generación en generación. Desde las 8 de la mañana, la Cuadrilla de Aledo ya se encuentra haciendo varias sartenadas de migas, para aquellos que deseen acercarse a degustar este delicioso plato. A las diez de la mañana asoman los Reyes Magos montados a caballo y La Estrella, una niña que guía a todos hasta el lugar del nacimiento del Niño Dios. La Cuadrilla de Animeros, alma musical de esta representación sacra, interpretan los versos octosílabos redactados en 1581, utilizando instrumentos y partituras de la época.

Cieza: La semana de Nochebuena arrancará el lunes con el desfile de papa Noel. Uno d elos platos fuertes llegará el martes con la celebración de la 'Tardebuena', cuya afluencia no ha dejado ce crecer, con la actuación de Dj's en directo, así como el reparto de regalos y otras sorpresas. El miércoles tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad de Coral Ars Nova, mientras que el jueves habrá un taller gratuito de dulces navideños.

Mazarrón: Papá Noel visita hoy Mazarrón on una actuación musical y sorpresas que de manera gratuita se celebrará también a las cinco de la tarde en la carpa municipal de la plaza del Ayuntamiento. Mañana, Papá Noel visitará la plaza Toneleros de Puerto de Mazarrón a partir de las once de la mañana y habrá una 'pirata party' en la que los más pequeños tendrán que 'salvar' la Navidad. Los jóvenes, y todo aquel que desee compartir el ambiente festivo de estos días, también tendrán su oportunidad para pasarlo bien las tardes de Nochebuena, Navidad y Nochevieja en la carpa municipal con la actuación de pinchadiscos a partir de las cuatro de la tarde.

Archena: Mañana, el Centro Cultural Infanta Elena ofrecerá el musical Mamma mía, a partir de las 18.30 horas, y el 26 de diciembre los más pequeños podrán disfrutar del teatro infantil El musical de la granja, a las 18.00 horas. Las entradas están disponibles en el Centro Cultural y en www.giglon.es. El sábado 28 de diciembre llega el momento del humor con los monólogos de Antonio Ocaña y Kalderas en su espectáculo Desastre antes de Navidad, a las 21.30 horas, también en el Infanta Elena (la venta de entradas es en el propio centro cultural y en La Boca te Lía); igual que, el 29 de diciembre, con pases a las 12.00 y a las 19.00 horas, el musical Bella y Bestia son. Y el día 2 de enero, a las 18.00 horas, llega Shrek, se va de marcha. Finalizará la programación especial de Navidad el día 3 de enero, a las 20.30 horas, con el Concierto de Año Nuevo, interpretado por la Banda de la Asociación de Amigos de la Música de Alcantarilla. La entrada es libre.