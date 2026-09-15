La única empresa imputada en el caso Montoro que ha declarado ante el juez: "Equipo Económico nos propuso una hoja ruta a seguir"

El pasado 29 de mayo, tras varias jornadas en las que el juez del caso Montoro no escuchó más que renuncias a declarar por parte de los primeros citados en calidad de imputados, la representante legal de Messer Ibérica -- la empresa gasista cuyo registro dio origen a la causa por presunto tráfico de influencias desde el despacho fundado por el exministro del PP-- decidió hablar.

Solo lo hizo a preguntas de su abogado y, según informó en su día este diario, para justificar los pagos a Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro en 2006, a cambio de asesoramiento legal en relación con dos normas tributarias que, a juicio de esta imputada, perjudicaban al sector. "Equipo Económico nos propuso una hoja de ruta a seguir", manifestó.

Del vídeo de su comparecencia ante el titular de la plaza de Instrucción número 2 de Tarragona, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se deduce un paralelismo en la estrategia defensiva entre el despacho investigado por presuntamente cobrar a cambio de influir en el equipo de Montoro en Hacienda para lograr cambios legislativos y la propia Messer, que contrató los servicios de esta sociedad junto con el resto de integrantes de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

En sus respuestas ante el juez, la fiscal Anticorrupción y el resto de partes personadas, la representante legar de Messer, María Lobo, admitió que Equipo Económico les propuso una "hoja de ruta" para actuar ante la administración, si bien confirma que sus trabajos constituyeron un asesoramiento jurídico real y valioso para alcanzar sus objetivos.

Dos impuestos

De entrada, Lobo negó que la empresa de la que es directora general pagara a cambio de favores políticos. Según su testimonio, en cuento a las modificaciones legislativas sobre el impuesto especial sobre la Electricidad, se contrató a Equipo Económico, y también a Ernst & Young para tratar de eliminar la diferencia de trato que las empresas del sector gasista sufrían respecto de otros países europeos por la deficiente transposición de una Directiva de 2003. Posteriormente, y tras un intento fallido de la consultora, se volvió a requerir los servicios de Equipo Económico en relación con el impuesto sobre actividades económicas (IAE).

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ante la comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Lobo no estaba en Messer Ibérica cuando ocurrieron los hechos relativos a la primera de las modificaciones legislativas, en 2013, ni tampoco en lo relativo al IAE, puesto que se incorporó a la compañía en 2022, si bien defendió ante el juez Rus que esta firma "siempre ha cumplido con la legalidad". "Vaya por delante que jamás ha pagado ninguna cantidad para ejercer ninguna influencia ni a funcionarios ni a responsables públicos o políticos para realizar una reforma legislativa", manifestó, para añadir "que quede claro eso".

Mónica Tudela

Sobre la modificación del impuesto especial eléctrico, la representante de Messer explicó al juez que buscaban un régimen de exención de impuestos porque, de otro modo, su producto final no sería competitivo y ello hubiera obligado a deslocalizar la producción.

En este punto, rechazó la tesis de los agentes de los Mossos d'Esqudra, que tildan en sus informes a la reforma legal obtenida de caprichosa y alejada del interés general. "Actuamos como asociación ante esta situación de desequilibrio y desigualdad", y por ello contrataron a Equipo Económico, al que se ha referido como un despacho experto en derecho fiscal y regulatorio que fue propuesto por otra de las gasistas miembros de la asociación, Praxair. "Equipo Económico nos planteó una hoja de ruta de asesoramiento, consideraban que se podía llevar a cabo", manifestó la representante de esta empresa imputada en sede judicial.

"La mar de razonable"

Según la imputada, uno de los puntos de la propuesta de Equipo Económico consistía en realizar un informe con el impacto recaudatorio que podía suponer la medida fiscal, además de un informe técnico de los costes de cada una de las gasistas que acreditara que el coste de la electricidad era el 50 por ciento de los costes de producción -- lo que que exigía la directiva-- y tercer trabajo a nivel jurídico para acreditar la diferencia de trato con otros países. "Su propuesta nos pareció la mar de razonable", señaló la representante de la gasista ante el juez.

En todo caso, se propuso por Equipo Económico la "colaboración" de un asesor externo para elaborar los informes técnicos y económicos, de forma que cada gasista trasladara sus propios datos sin que las demás de la asociación pudieran tener acceso a las de las demás. Para ello se eligió a Ernst & Young (EY). Los resultados de todos estos encargos se trababan en las reuniones de la asociación de gasistas y los trabajos se centralizaron en Madrid, porque allí estaba la sede de muchas de las empresas y también la de Equipo Económico.

Preguntada por qué los investigadores cuestionan la prestación de un trabajo real por parte de este despacho, la imputada señaló que ese asesoramiento fue "real" y en relación con este impuesto se extendió durante aproximadamente un hora. "No somos los técnicos expertos en la materia y Equipo Económico lo que hacía era revisarlo", y también intervino en la presentación de alegaciones. En cuanto a la proposición de un texto para que se incorporara a la normativa legal, según Lobo, "es como funciona el regulador, le propusimos un redactado, Equipo Económico lo revisó y lo remitimos a las autoridades", dijo ante el juez. Su empresa pagó por ello un fijo de 10.000 euros más 18.000 si la trasposición de la directiva tenía éxito, y cantidades similares el resto de empresas en función de su participación en la asociación. "Estamos hablando de un asesoramiento jurídico totalmente lícito", insistió la representante de Messer ante el juez.

Organigrama equipo económico / EP

En cuanto al impuesto de actividades económicas, se volvió a contratar al despacho fundado en su día por Cristóbal Montoro en relación con un cambio de las administraciones municipales, que les colocaba de nuevo en desventaja en relación con los tributos como empresas de gases comprimidos. Se contrató a EY y obtuvieron una respuesta favorable que meses después fue modificada, por lo que volvieron a llamar a las puertas de Equipo Económico para ir por la vía de la reforma legislativa. En esta ocasión, se pagaron por Messer 8.000 euros de cantidad fija y 30.000 variables si se conseguía el cambio normativo que ellos deseaban.

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Messer Ibérica está imputada en esta causa, abierta, entre otros delitos, por tráfico de influencias. Su presidente, Karl Andrea Hauck, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez instructor. Tanto Karl Andrea Hauck como otro directivo, Rubén Folgado, han sido señalados por los investigadores como los autores de una cadena de correos electrónicos que dieron origen al caso. En el caso de Folgado, este llega a reconocer que, para obtener un beneficio en un impuesto, “la vía más directa, como siempre, es pagar al Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”.