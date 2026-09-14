Sánchez reforzará su perfil de izquierdas junto alcalde de Nueva de York en busca del voto útil

La caída crónica en las encuestas de Sumar y la división en el espacio de la izquierda alternativa hace tiempo que han decantado el debate dentro del PSOE sobre si darle oxígeno o lanzarse a por el voto útil. Pedro Sánchez lleva meses reforzando su perfil de izquierdas, adelantándose a una estrategia habitual en los periodos electorales, sin ceder banderas progresistas a sus socios de coalición y tratando de erigirse como único dique frente a la “ola de ultraderecha”. Para simbolizar este afán y siguiendo el camino abierto en la cumbre de líderes progresistas de Barcelona el pasado mes de abril, Sánchez participará la próxima semana en un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El coloquio con el representante del ala más a la izquierda del Partido Demócrata y antítesis del presidente Donald Trump, tendrá lugar en la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York coincidiendo con la semana de alto nivel de la ONU, a la que asistirá el jefe del Ejecutivo. Bajo el título ‘Construyendo una economía para la mayoría’, como ha adelantado ‘El País’ y confirmado fuentes de Moncloa, el encuentro pone el foco en una agenda compartida basada en el refuerzo del Estado de bienestar y la redistribución de la riqueza.

Precisamente, este mismo lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía junto su homólogo brasileño, Dario Durigan, “un modelo progresista de gestión económica que funciona y que construye sociedades más justas y prósperas” en un artículo conjunto. Desde una lección compartida en ambos países: “Responsabilidad fiscal, crecimiento y desarrollo social no se contradicen, sino que se refuerzan, pero requieren políticas valientes y ambiciosas”.

En un contexto marcado por el desgaste de la crisis en Ceuta que impide al Gobierno retomar la iniciativa, el presidente del Gobierno encontrará cierto refugio en la agenda internacional al desplazarse a Nueva York la próxima semana. A su vuelta, la siguiente semana estará marcada por el viaje de Estado a España del presidente francés Emmanuel Macron, entre los días 29 y 30. Se trata de la primera visita de Estado de un Presidente francés a España desde 2009.

Escaparate electoral

Durante la reunión interparlamentaria para arrancar el curso político con diputados, senados y eurodiputados, Sánchez ya pidió a los suyos apuntalar una agenda que simbolice un giro a la izquierda. Sus colaboradores subrayan que ante la actual coyuntura de avance de la ultraderecha, como se ha visto recientemente en Alemania, sería más necesario que nunca mantener estas posiciones.

“Consolidar avances y apuntalar conquistas sociales”, reclamó el jefe del Ejecutivo a los suyos advirtiendo que “no vamos a aceptar ningún retroceso”."Ahora, más que nunca, con gobiernos autonómicos de la coalición ultraderechista del PP y de VOX, tenemos que ser el baluarte de la España de las libertades. O las defendemos nosotros, o no lo hará nadie", concluyó.

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Como escaparate electoral, los Presupuestos servirán para exhibir programa y poner sobre la mesa una agenda centrada en la inversión social. La mayor de la historia, como vienen reiterando los socialistas.